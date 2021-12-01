台灣大(3045)年底申辦衝一波，最新祭出5G用戶推薦親友辦門號，30天內推薦親友到門市申辦499元以上門號案，親友就能享有首年月租費減免100元，以目前台灣大實體門市辦理4G單門號吃到飽，資費為599元不降速的條件下，等於將499戰場限時由網路門市延長戰線到實體門市，且透過5G用戶推薦4G，一口氣拉抬4G、5G的用戶數，也可說是一箭雙鵰的行銷策略。

目前各家電信業者衝刺5G用戶，但4G用戶仍為電信業大宗，故4G用戶也是電信業重要營收貢獻主力，目前台灣大、遠傳網路門市4G單門號資費皆為499元吃到飽不降速，但實體門市則無還是以599為主，本次台灣大的方案，讓5G用戶推薦親友辦門號，申辦499元以上門號案，親友就能享有首年月租費減免100元，也等於是限時將499元打進實體門市，盼為年底申辦衝出一波熱度，更是透過一行銷專案，一舉拉抬4G、5G，甚至是固網的用戶。

台灣大今日宣布，即日起推出限時活動，即日起到年底至直營、加盟門市，新申辦或續約1399元以上手機案、自由選案或「好速成(又又)」等指定5G專案的用戶，30天內推薦親友到門市申辦499元以上門號案，親友就能享有首年月租費減免100元的優惠，合約期間總計省下1200元，另外，台灣大針對「Open Possible 聯名卡」卡友也特別祭出優惠，年底前新申辦/攜碼/續約1399元以上「好速成(又又)」專案、手機案、自由選案、Disney+夢幻專案等，除了繳電信費享最高5.5%現金回饋外，還可以額外獲得momo幣2000元。

此外，台灣大Disney+「門號總動員」指定專案，優惠加碼同樣延長至12月31日，只要月付699元，除了享有4G上網吃到飽、網內通話免費，還可欣賞Disney+超過1200部電影和16000集以上強檔影集，2年合約期間電信資費共可省下超過4000元。