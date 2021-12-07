統一超(2912)7-ELEVEN串聯OPEN POINT會員生態圈以「集團3大支付跨通路使用」、「擴大結盟多元銀行」、「OPEN POINT綁訂多元行動支付」3大策略，有效提升2021年非現金支付占比達40%、年成長近10%，即日起7-ELEVEN擴大與銀行合作，提供更多元的非現金支付工具選擇，期望帶動新一波無現金消費習慣養成。

根據金管會最新統計，2021年累計至9月信用卡及電子支付簽帳金額達2兆2735億元，較去年增加2.24%，掌握趨勢，響應金管會提升非現金支付使用率政策，7-ELEVEN近年來應用金融科技、積極推升非現金支付使用率，串聯OPEN POINT會員生態圈以「集團3大支付跨通路使用」、「擴大結盟多元銀行」、「OPEN POINT綁訂多元行動支付」3大策略，帶動OPEN錢包、icash Pay 2021年交易金額創下歷史新高、年成長突破200%，並有效提升2021年非現金支付占比達40%、年成長近10%。

擴大非現金支付使用率，7-ELEVEN同時聚焦「集團3大支付跨通路使用」串聯OPEN POINT會員生態圈策略，領先業界自營錢包作法以OPEN錢包開啟跨通路支付服務，累積16大通路可使用，不論到超商、藥妝店、咖啡專門店、百貨、加油站、健身房、現烤烘焙店、線上購物、宅配貨到付款都可以支付使用；同時，轉投資事業愛金卡公司經營的icash2.0、icash Pay也積極擴大外通路合作達上千個品牌、上萬個線上線下服務據點，12月31日前加碼推icash Pay新舊戶到7-ELEVEN消費可享最高回饋150～200點OPEN POINT，串聯深根在地7年的OPEN POINT熟客生態圈，藉由會員、點數、支付整合提升消費黏著度，打造消費者倚賴的OMO(虛實融合)支付服務平台。

統一超表示，全新推出的OPEN POINT APP「雲端禮物卡」服務即日起可線上購買、線下使用，以虛擬儲值卡結合行動APP模式，為非現金支付工具全新選擇，購買完成後無須綁訂信用卡就能輕鬆享受類行動支付的購物體驗，服務一上線便可於6300家7-ELEVEN支付使用，一次性的加值金額可依需求從300元到10000元彈性選擇，還提供「轉贈功能」化身數位紅包，成為公司行號、個人用戶發送逢年過節、歲末尾牙、祝賀喜事的數位獎金、禮金新選擇，開創更多元用途的非現金生活應用場景。

即日起到7-ELEVEN消費可使用的OPEN錢包銀行信用卡數突破11家、持信用卡到店消費12月底前提升至9家，12月31日前選用OPEN錢包到門市購物回饋率達10%～20%，藉由多元的回饋機制鼓勵消費者多加使用非現金支付購物模式。