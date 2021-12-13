論壇」的演講，用「自欺欺人」、「無權置喙」、「虛偽兩面」等強硬措辭指責對岸。自蔡政府2016年上台以來，張小月時代的陸委會不乏善意，陳明通任內也沒有太多惡言相向，反倒是邱太三先是猛吹「春暖花開」和風，如今卻模仿起大陸外交部「戰狼」發言人的口氣了。

若從綠營角度思考，隨著北京對蔡政府愈來愈不客氣，再加上近期先有「台獨頑固分子清單」，再有挖角我邦交國尼加拉瓜，共機又繞台繞個不停，陸委會作為兩岸專責機關，當然有義務對中共「硬起來」。但這種簡單邏輯下的「反制」，顯然本末倒置，「戰狼化」更是錯誤思維。

首先，大陸對美向來是軟硬兩手、鬥而不破，趙立堅只不過扮演其中一面，另一面則是其他部門向美方企業界、財經和氣候團隊頻頻示好，兩國軍方高層還保持溝通。其次，趙立堅的「戰狼風格」有北京最高層背書，更有十幾億大陸民眾作為後盾，進攻退守應對自如，留有靈活空間。

民共互信脆弱眾人皆知，但兩岸經貿、社會交往的基礎性和重要性也是所有人都難以否認的事實。然而，蔡政府對大陸根本沒有「兩手策略」，上任初期還勉強做出一些姿態，自川普政府升高抗中政策之後，就逐漸隨美方一條路走到黑，完全沒有給自己留下迴旋餘地，直到今年拜登政府緩和美中情勢，也未見蔡政府在兩岸政策上做出任何實質調整。反觀最需要扮演溝通、善意角色的陸委會，不僅在疫後恢復兩岸交流上無所作為，把所有棘手問題都推給中央疫情指揮中心「評估」，卻把自己搞成「抗中作文比賽」的績優生。可悲的是，陸委會愈來愈「戰狼化」的表演，並未博得聽眾掌聲，卻淪為自言自語。

更滑稽的是，陸委會在針對海峽論壇的聲明中提及，該機構「一貫的交流政策規範提醒，已有效遏阻對岸統戰操作」，豈不做實了「自欺欺人」的不是大陸，而是陸委會自己？就以12月連續舉辦的三場重點兩岸交流活動為例，難道柯文哲市長在雙城論壇上不講「兩岸一家親」就算是陸委會「有效遏阻」了？難道兩岸企業家峰會、海峽論壇上我方發言嘉賓未提及「九二共識」也算是陸委會「有效遏阻」了？恰恰相反，雙城論壇、兩岸企業家峰會和海峽論壇照常舉辦，雖然疫情阻隔、線上視訊令規模縮小，但該參加的都參加了，誰也擋不住。這時候再回過來看陸委會自詡的「有效遏阻」，實乃「自欺欺人」，讓人啞然失笑。

以目前台海情勢來看，台灣顯然比大陸更需要維持兩岸民間的交流互動、擴大兩岸之間的緩衝地帶，但蔡政府一概將所有兩岸交流提升到「防堵統戰滲透」的政治高度，無異於自毀長城。美方近期不斷警告，大陸武統台灣的機率不斷上升，除了政治考量外，最重要的是基於美方已經認識到中共軍力已逐漸形成台海反介入能力，付出較小成本即可武力奪台。換言之，「打或不打」已經不再是能不能打的軍事、技術層面問題，而是成本與代價的政治決斷問題，就在中共領導核心的一念之間。

近幾年「和統」在大陸民間遭到前所未有的挑戰，甚至在菁英層也有創造機會「順勢拿下台灣」一舉贏得對美戰略主動權的想像，這裡面雖有民粹、盲目樂觀的因素，但對台灣人民以及中華民國憲政體制來說，則是生死存亡的關鍵點。因為對北京而言，只要台灣不獨、兩岸持續交流合作，「和統」的正當性就愈穩固。

「以武遏獨」與「和平統一」又是一體兩面的辯證關係。由於蔡政府的抗中路線完全不踩剎車，北京勢必以維護「和平統一」之名，採取軍事、外交手段狠狠打擊民進黨政府，雖然表面上只針對台獨、只瞄準蔡政府，但台灣普通民眾的日常生活和基本權益終究會捲入這場劇烈的政治風暴中，未來台灣民眾的選擇權也會不斷縮小。

2個月前朱立倫當選國民黨主席、國共高層恢復電文往來之際，曾有綠營人士笑稱「留給對岸一絲幻想」，意指情勢反而對民進黨有利。暫且拋開政治立場，上述判斷道出了民進黨的心裡話：兩岸關係不能斷、兩岸和平希望不能滅。如果陸委會真的有此覺悟，就不應再做「趙立堅」。