大陸國務院發布2022年關稅調整方案顯示，兩岸ECFA協議稅率將繼續有效，大陸對台關稅優惠不因兩岸政治關係緊張而改變。幾乎在同時，國台辦發言人馬曉光喊話大陸網民「反台獨不反台灣」，降溫大陸仇台情緒。對岸上述動作當為台灣所樂見，少一些陰謀論、少一些民粹，兩岸關係可以變得更好。

官方喊話降溫仇台

在可預期的將來，兩岸「競爭大於合作」的基本格局將更激烈，畢竟自1949年國民政府遷台以來，制度之爭就是兩岸關係的核心要素，不因台灣由威權政體轉型為民主政體而改變，隨著「習時代」促統決心與自信心的不斷增強，制度競爭更成為兩岸關係的主軸。尤其在「百年未有大變局」的國際背景下，美中競爭波及兩岸關係。正如美國總統拜登所提議，競爭需要設立「護欄」，兩岸競爭的護欄不能只有「不要什麼」的避戰底線，還需加入「要什麼」的願景。

大陸全國政協主席汪洋在海峽論壇上說「大陸有能力讓台灣同胞過上更好的日子」，這句話把兩岸關係、兩岸競爭拉回了應有的主軸。兩岸制度之爭，表面上是民主、自由、人權的價值選擇，實質上是哪一種制度能夠讓人民生活更幸福、更富裕、更有尊嚴的「人心之爭」。美國之所以「民主燈塔」之姿屹立一個世紀，就是其政經制度令全世界人民對「美國夢」充滿嚮往，習近平上任伊始就向台灣喊出「共圓中國夢」，想必也是同樣的邏輯。

自兩岸分治至今，「誰能過上好日子」始終是雙方制度之爭的核心命題。早在毛蔣時期，國共政權互相「吃樹皮、香蕉皮」宣傳的背後，折射出兩岸人民生活於匱乏中的事實。成長於五四時代的中國自由主義火種由國民政府帶來台灣，並在台灣本土逐漸生根，蔣經國時代台灣經濟起飛，台灣比大陸更早過上了「好日子」。尤其是1990年以來，「台灣錢淹腳目」的黃金年代，給了民主改革強烈的動能，很快建立起西方標準的高水準現代化社會。

時至今日，民進黨頻頻掀起「恐中牌」和「亡國感」，甚至以新疆、西藏、香港等事例，激起民眾對大陸的負面觀感，最終落腳點還是「守護現狀」，意在說服民眾：若台灣被大陸統一，台灣人民的生活註定「更差、更慘」。這其中固然有兩岸長期的隔閡、誤解、偏見乃至刻意操作所致，但上述現象在近年持續強化，還與大陸對台思維「戰略化」逐漸占上風的趨勢有關。例如大陸民間泛濫的「留島不留人」、「台灣人都是台獨」，統一是為了「突破島鏈」、「奪取半導體」等。兩岸社會體量巨大，民間仇台情緒在大陸只是「一株火苗」，在台灣就可能引燃「一場火災」。

兩岸制度治理之爭

慶幸的是，北京最高領導人在這一年先後重申和平統一、通惠情促融、對台灣有耐心，這讓民進黨政府以及美方透過兩岸瀕臨開戰以加速塑造兩岸「敵我關係」的計謀踢到鐵板。大陸國務院再次以官方文件確認ECFA延續、國台辦向仇台民粹潑冷水、兩岸民間交流活動照常舉辦，並非孤立的動作，而是以實際行動昭示：大陸不會採取反台、窮台的手段，最終目標仍是透過和平與融合發展，讓台灣人民「過上更好的日子」，從而爭取台灣人心。

「過上好日子」是民本思想的通俗化表達，民本思想是根植於華人社會最深處的文化共識，也能夠跨越兩岸不同的政治制度。兩岸開放交流前30年，為了共享冷戰後的全球化紅利而擱置政治分歧，「聯合起來賺全世界的錢」的本質是「替美國打工」。這個階段已經過去了，大陸正在取代美國成為世界最大經濟體，後疫時代的全球化紅利也處於遞減之中，區域化與公平分配才是下一個30年兩岸執政者的核心議程，此時更需要堅持民本、反對民粹。

中國大陸正在探索「共同富裕」之路，國民黨需要繼承國父思想的均富目標，民進黨更應找回創黨的左翼理想。期待紅藍綠都能夠回歸民本思想，以中華民族為前提，展開制度競賽和治理競爭，努力讓台灣人民、兩岸人民過上好日子，這才是兩岸和平發展的初衷。大陸延續ECFA釋出善意，陸委會回應「ECFA對雙方都有利」展現務實，這應該成為新一年兩岸走出對抗、恢復往來、務實合作的契機。