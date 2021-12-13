財長蘇建榮13日在財委會上答覆國民黨籍立委羅明才質詢時指出，對於公股結構性問題，將提出三大改革方向，包括打造雙引擎、獲利多元化、以及建置核心系統。

羅明才先是質詢土銀董事長謝娟娟關於公股獲利落後民營金融業的原因，對此謝娟娟回答，最主要是民營金融業有壽險公司，也為最重要的獲利來源，尤其是大舉加碼股債部位，例如債券在今年海外債券殖利率下跌、價格上升之際就實現很多獲利，但公股沒有這種大型壽險公司。謝娟娟在答詢時也回應，土銀目前的台股部位大約超過60億，明年應會在股債繼續加碼。

蘇建榮說明，他很早就注意到公股結構性的問題，且認為必須要有解決的方向，因此要求銀行之外，必須有另一個引擎，而對於公股獲利不如國泰、富邦等大型民營金融業，除了公股沒有壽險公司之外，蘇建榮認為，政策配合也是另一因素，紓困都由公股來承擔，利息也會減少。

而另一方面，蘇建榮也強調，公股銀行要思考如何讓獲利更多元化，此外，內部基礎建設也要強化，特別是民營的核心系統很強，但公股相對落後，所以，今年已要求公股銀行，分年更新、建置核心系統，同時內控內稽也要加強，以避免不必要的損失。

蘇建榮指出，核心系統是否能強化，關乎公股銀行在數位科技、數位金融上的競爭力。他表示，不論是科技金融、金融科技，數位轉型都很重要，未來很多金融交易是靠線上、虛擬的行動支付來完成，例如提領款、轉帳在手機上就完成，這是未來公股銀行將面臨經營環境上相當大的變動，因此也特別要求公股銀行在核心系統的更新，這和金融科技發展大有關係。