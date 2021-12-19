彰化縣長王惠美強調，若升格直轄市對彰化縣的發展有正面助益，她樂觀其成。（謝瓊雲攝）

四大公投民進黨大獲全勝，傳出蔡英文總統上午將在總統府邀集黨政大咖商討有關縣市合併升格議題，對此彰化縣政府近日已提案獲彰化縣議會臨時會支持通過改制生直轄市案，將向內政部遞交申請書，彰化縣長王惠美上午強調，彰化市準七都，人口數、產業和悠久歷史都是爭取升格的優勢；中央討論縣市合併升格共榮發展，顯示府院也了解地方財政困難，若透過升格能讓彰化縣有更好發展，她樂觀其成。

王惠美19日上午至彰化縣竹塘鄉農會參加產業文化活動時，有媒體問到對中央將討論縣市合併升格議題的看法，王惠美強調，很感謝縣議會在臨時會上大力支持縣府升格直轄市的提案，縣府和議會一條心，將共同爭取彰化縣升格第七都，一起為這塊土地努力。

彰化縣政府在卓伯源縣長任內，曾於2009年由府會共同爭取升格直轄市，但因當時台中縣市合併議題正熱，最終彰化申請未獲中央同意，隔年2010年台中優先於彰化率先升格直轄市。

彰化縣政府指出，彰化縣是六都以外人口最多，但過去10多年來發展受限，資源不若直轄市甚至省轄市充沛，導致都市發展明顯受到台中市升格後的磁吸效應影響，如今彰化升格已經具備民意的高度共識，在各界人士齊心推動下，盼順利爭取改制，讓建縣即將屆滿300年的彰化，有改變未來、繁榮發展的新契機。

根據爭取升格的提案內容，全縣人口數約126萬人，擁有豐富的歷史文化，位居南北交通的樞紐，也是全國工商重鎮；彰化更一直是台灣糧倉，依《地方制度法》第4條第1項，彰化縣在文化、經濟、政治、城市規模及人口數早已符合升格為直轄市。

彰縣府財政處長劉坤松表示，彰化縣政府及鄉鎮市公所目前歲出為611億元，但歲入僅565億元，差短達46億元，未來若成功升格，依過去六都升格的經驗，因地價稅等稅收將會增加，財政將有改善的空間。

外界評估，彰化縣若順利爭取升格直轄市，各鄉鎮市公所、代表會機關隨即廢除，鄉鎮市長和代表統統沒得選，衝擊甚大，多數基層民代持反對意見，縣議員也將從54席大減11席，僅剩43席，許多地方首長、民代轉戰議員選戰，讓選情更加競爭激烈，都為彰化爭取升格平添變數。