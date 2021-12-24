彰化縣政府24日舉辦縣長王惠美就職三周年活動，王惠美向中央喊話「升格七都，彰化先行」。（吳敏菁攝）

彰化縣政府24日舉辦縣長王惠美就職三周年記者會，王惠美向中央喊話「升格七都，彰化先行」。王惠美指出，蔡英文總統召集會議討論直轄市升格議題，只對新竹縣市合併升格有共識，要鄭重向蔡總統報告，彰化雖然沒有護國神山，但彰化人口數早已達升格直轄巿法定門檻125萬人，不用修法就可以升格，升格第七都彰化當仁不讓。呼籲縣籍不分黨派的立委民代，站出來一起努力爭取彰化升格直轄市。

王惠美就職三周年致詞，上週的議會臨時會，縣府提出了二項重大提案。第一個提案是「彰化縣升格改制直轄市」，「一府二鹿三艋舺」，台北和台南都是直轄市了，彰化則是六都以外的人口數最大縣，如果彰化能夠升格，對區域治理、財政、以及公務人力都有正面助益，也是改變彰化未來發展的新契機。感謝議長、副議長以及不分黨派所有議員的支持，讓攸關彰化百年發展的提案在議會順利通過！

王惠美也指出，總統召集會議討論直轄市升格議題只針對人口未滿法定125萬的新竹縣市合併討論，但彰化不僅人口達到法門檻，且彰化機械產業支撐全國其他產業發展、在全國、在中部都居關鍵地位，對整個台灣過去、現在及未來，彰化絕對是無法忽視的存在，基於國土平衡及區域均衡發展，升格絕對不能忽視彰化。

王惠美致詞也表示，新冠肺炎全國第一例死亡個案、第一例本土個案、第一例家庭群聚案都發生在彰化，還好彰化有最精實的防疫作戰部隊，度過每一個挑戰，上週另個臨時會提案成立「成立青年發展處」，是六都之外第一個成立青年發展處的縣市。

此外，招商引資提供更多工作機會，封測大廠矽品精密今年宣布在二林中科擴廠，預計投資800億元並增加7500個就業機會，明年就可以正式營運，在經濟部投資台灣3大方案中，目前已經有128家確定在彰化投資，投資金額約746億元；彰化工商業的登記增加率都遠高於全國。另外為了紓解青年購屋的經濟壓力，第一期伸港青年住宅後，也在南彰持續尋覓適合土地，再接續推出第二期計畫。

王惠美強調，彰化縣長期以農業區自我定位，地方基礎建設陷入低度發展，影響外來投資意願與發展，綜觀世界各國城巿，一個進步的都巿，怎能沒有獨立軌道運輸系統呢？選舉提出「鐵路高架入前瞻，一軸一環雙樞紐」的交通政策，盼了20多年的彰化市鐵路高架化，經縣府團隊三年來的努力爭取，進入實質開發階段，彰北及彰南捷運的可行性評估也將在明年初完成。

對於軌道建設蓋好還要10年，王惠美強調，經國先生當年推動十大建設時，社會上也有很多質疑，他說「我們今天不做，明天就會後悔。」彰化市鐵路高架化及捷運推動也面同樣困境，卻也是彰化蛻變的希望工程，關係到彰化未來的發展。「因為別人不做，所以我才更需要做」。