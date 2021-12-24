彰化縣政府24日舉辦縣長王惠美就職三周年活動，民進黨等多位公職參選人、地方自救會等也組成「彰化人民火大聯盟」在縣府外圍抗議王惠美競選政見跳票。（吳敏菁攝）

距選舉不到一年，彰化縣政府24日舉辦縣長王惠美就職三周年活動，民進黨等多位公職參選人、地方自救會等也組成「彰化人民火大聯盟」在縣府外圍抗議王惠美競選政見跳票，不滿執政3年福利、建設倒退，結果只有「慘、慘、慘」，彰化縣警察局也動員上百名警力維持秩序。

到場有縣議員李成濟、張欣倩和要參選下屆議員楊子賢、林維浩、黃柏瑜、劉珊伶等和地方自救會成員等，抗議重大工程進度落後，八卦山擁有觀光遊憩資源，卻任由私人勢力要開發產業園區，放任大埔截水溝堤岸道路工程一再延宕。

抗議也指出田尾怡心園樓剷除，後續工程一延再延，不知何時完工，對地方造成極大打擊，田尾代表陳孟杰、許世昌、李建宏等痛批，商家叫苦連天，滿心期待地標建設淪為彰化史上最大的「爛尾樓」。最後齊呼跳票，抗議不滿新竹縣市就要合併升格，彰化縣政乏善可陳，政見跳票。

前縣長魏明谷也在臉書表示，看著王惠美縣長就職三周年施政成果報告的邀請卡，寫上「勇創新局」，質疑反前瞻的人怎會勇創新局呢？無論彰南捷運、國際賽車場，都完全不見蹤影。要「施政」不要「失政」。

彰化縣政府表示，唱衰彰化，不會帶給鄉親幸福，為批評而批評的口業，是低估彰化鄉親的智慧，縣長的政績如何，看媒體的評比結果最清楚，建縣即將300年，大家向前行，總預算案在縣議會各黨派支持下全數通過，證明縣長政通人和，再次呼籲縣籍不分黨派的立委民代，請站出來和我們一起團結爭取彰化升格第七都。