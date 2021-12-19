美國作空機構渾水公司16日表示，正在做空美股上市的中國公司貝殼找房（BEKE）。但貝殼隨後做出回應，稱將堅決抵制任何機構的惡意做空行為。貝殼周五（17）股價不跌反漲，收報每股19.36美元，漲幅5.73％。

渾水的報告指出，據其調查，貝殼在GTV（Gross Transaction Volue，平台交易總額）和收入、門店數量、收購估值和經紀人數量四個方面存在問題。

根據《21世紀經濟報導》報導，渾水公司表示，據估計，貝殼從事系統性欺詐，將其新房銷售GTV（Gross Transaction Volue，平台交易總額）增加了約126％以上，存量房交易額被誇大33％。

渾水還表示，發現了貝殼大規模欺詐行為，包括一項看似旨在掩蓋欺詐性收入的虛假收購。「與瑞幸咖啡類似，這是一個存在大量欺詐的真實業務。」

《中國證券報》報導，17日，貝殼在官微發布千字文回應渾水做空報告。貝殼表示，根據對報告的初步審閱和評估，公司認為該報告毫無事實依據，存在大量事實錯誤、未經證實的陳述以及誤導性猜測和解讀。

新房交易GTV和收入方面，貝殼指出，渾水抓取交易量資料的方法是錯誤的，其對於貝殼的新房交易GTV和收入的計算存在嚴重遺漏。公司提供新房交易的通路有四條：一是鏈家門店；二是平台連接門店；三是新房銷售團隊；四是其他銷售管道。而在其報告中只計算了第一、二種方式，遺漏了第三、四種方式。

存量房交易GTV和收入方面，貝殼指出，渾水抓取的交易量資料嚴重失實且存在遺漏。它的資料並非來自於公司的真正資料，所以其計算的存量房交易GTV和收入都是錯誤的。同時，渾水並未使用貝殼真正的存量房套均價，而是選取了來自CRE的外部套均價格進行模糊替代。

門店數和經紀人數方面，貝殼表示，報告中提到的貝殼門店數和經紀人數的衡量方法存在比較明顯的瑕疵。這是由於它的資訊源不完整。貝殼App首頁「找經紀人」功能無法找到新房專崗經紀人，這一類經紀人可以在「新房」頻道的子頁面裡找到，顯然渾水並未意識到這一點。同時，在此頻道中的新房經紀人有權利選擇不對外展示自己。因而，在計算門店總數時，渾水通過「找經紀人」功能抓取門店資料的方法存在明顯缺陷。

貝殼所發文章還顯示，董事會已授權獨立審計委員會對渾水報告中的主要指控進行內部審查，並由審計委員會聘請的獨立第三方顧問提供協助和建議。公司將在適當時候提供內部審查的最新資訊。公司一直並將繼續致力於保持高標準的資料完整性、公司治理和內部控制，以及遵循美國證券交易委員會和紐約證券交易所適用的規則和規定進行透明和及時的披露。