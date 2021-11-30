三商家購(2945)今年前3季稅後盈餘為1.44億元，年增6.04%，創下歷年同期新高，累計前10月合併營收為119.13億元，年增7.55%，三商家購總經理邱光隆表示，台灣本土新冠肺炎疫情讓美廉社體會離家近重要，未來美廉社將更落實在7761鄰里去擴張，預計2023年達到門市1300家目標，今天掛牌首日股價強勢，一度上漲12.9%。

三商家購今天(30日)以承銷價69元掛牌上市，三商家購以身為里民好鄰居的美廉社為主體，目前全台近800間門市，美廉社因打著以鄰近社區250公尺的距離展店策略，提供多元商品以及延伸性服務，在零售通路端闖出一片天。

邱光隆表示，台灣本土新冠肺炎疫情改變了生活習慣及消費方式，讓美廉社體會到離家近是重要的，公司將持續落實在全台7761鄰里間持續展店，目前已鎖定全台中小型連鎖商店，並研擬更好的加盟條件，希望能吸引更多加盟主，讓加盟為展店主力，預估2023年拓點達1300家門市，加盟佔比將提升至45%。

除持續落實展店，三商家購亦積極進行線上線下合作，拓展服務範圍，希望能提供客戶更多元服務。

儘管今年有疫情干擾，三商家購營運維持穩健成長，今年前3季稅後盈餘為1.44億元，年增6.04%，每股盈餘為2.41元，累計前10月合併營收為119.13億元，年成長7.55%，由於下半年是傳統旺季，美廉社預期，下半年業績將會比上半年好。