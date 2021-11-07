教育部近日發函各大學，要求安排110學年第1學期境外學生盡可能於12月15日前入境，且須於12月31日前完成居家檢疫，以空出集中檢疫所或防疫旅館讓國人返台過節使用；至於第2學期擬入境之境外生，從明年2月12日以後始得入境。

依指揮中心決議，為因應111年農曆春節假期大量返國人潮入境檢疫需求及依指揮中心於農曆春節檢疫量能政策，今年12月16日至明年2月12日期間，衛福部不再提供集中檢疫所床位予專案入境者，教育部因此請各大學安排110學年第1學期境外學生盡可能於12月15日前入境，且須於12月31日前完成居家檢疫。

教育部表示，110學年第1學期境外生如因不可抗力因素須於12月15日以後入境，學校應說明其理由並敘明學生何以無法透過其他替代方式（如遠距方式上課）、並提供學校對於學生學期超過1／3以上入境來台學習相關銜接措施、境外生抵台後至完成居家檢疫期間之協助措施等正式函報教育部部，由教育部專案報請指揮中心視當時檢疫量能進行准駁。

至於第2學期要入境的境外生，教育部說，學校仍得依現行專案入境機制於線上提出申請，惟須於明年2月12日以後始得入境。

教育部進一步指出，農曆春節期間，返國人潮眾多且南來北往聚會增加，請學校向持有效居留證之境外生宣導，盡量減少農曆年節前跨境移動，以電話、視訊拜年，或線上聚會等方式與海外家人親友聯繫感情，並請學校安排適當活動及關懷措施，撫慰境外生。