中央流行疫情指揮中心昨宣布開放規劃出國的高端接種者混打2劑AZ、莫德納或BNT疫苗，而接種高端者可入境的國家有紐西蘭、帛琉、印尼、阿根廷、以色列及貝里斯6國，不過今日指揮中心特別更正，由於外交部資訊有誤，承認高端的國家應為4國，以色列、阿根廷不在此列，而貝里斯實施日期待定。

承認高端的國家由6國減為4國，對此指揮中心發言人莊人祥表示外交部資料有誤。(圖／指揮中心)

外交部晚間透過新聞稿表示，以色列自11月1日起，僅開放完整接種世界衛生組織（WHO）批准的莫德納、輝瑞、嬌生、阿斯利康、國藥、科興、Covishield 等7種疫苗以及俄羅斯Sputnik V疫苗的旅客入境，我國高端疫苗不在承認之列。另外，我國留學生在獲得核發簽證時，以國尚未核定認可疫苗名單，學生在接種二劑高端疫苗入境以色列案例，是以國相關單位考量留學生入境的需求，而予特案同意。

外交部指出，阿根廷自11月1日起，開放完整接種疫苗的外籍人士入境，旅客需提具出發前72小時內核酸檢測 （PCR）檢測陰性報告，入境後免隔離。由於上述措施才剛實施，外交部建議實施一段時日，並確認執行無礙之後，再將阿根廷納入可接受高端疫苗的國家。

至於貝里斯部分，根據外交部的掌握，貝里斯將要求所有入境貝國旅客出示有效的完整疫苗接種紀錄。因此，一旦貝里斯實施新的入境管制措施，完整接種高端疫苗的我國國人將可持我國政府製發的「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，連同96小時內的PCR或48小時內的抗原快篩陰性證明，可免除隔離入境貝國。相關施行日期及細節將以貝里斯政府未來正式公告內容為準。

外交部提醒出國旅遊民眾，出發前務必詳閱各國最新入境規定，或參考外交部領事事務局網站（https：／／www.boca.gov.tw ）。