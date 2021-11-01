長榮航空上周一名外籍機師遭突破性感染，列在境外移入個案，該名機師先被派飛美國洛杉磯，回台隔離一天後第二次派飛阿拉斯加，回來第五天陽性確診，今天指揮中心證實，該名機師是感染Delta病毒株，與美國境外移入的病毒基因序列比較接近，研判可能是直飛美國途中或在外站被感染。

指揮中心10月28日公布新增一名國籍航空外籍機組人員（案16501）確診，在居家檢疫第5天被驗出確診，案16501在染疫前先被派飛美國洛杉磯，回台灣隔離1天，快篩陰性後又被派飛阿拉斯加，回國開始5＋9隔離，10月27日、隔離第5天上午採檢、下午確診，已匡列接觸者32人，其中31人列自主健康管理，1人列自我健康監測，多名與該機師接觸過的組員被匡列。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞28日表示，機師兩次採檢，第一次Ct值29、第二次28變化不大且是往病毒量大的地方移動。機師7月多時打過兩劑BNT疫苗，S抗體陽性表示疫苗有產生抗體，感染產生的Ｎ抗體是陰性，表示是急性期，剛感染不久。今天指揮中心公布病毒基因序列，確定感染Delta病毒株，與美國境外移入的病毒基因序列比較接近，研判可能是直飛美國途中或在外站被感染。

截至目前為止，國內機組人員突破性感染事件，累計有5例，包含國籍航空的本國籍和外籍機師。