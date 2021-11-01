台2線曳引車衝出護欄 車頭懸空駕駛驚險脫困 12:022021/11/01 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 曳引車衝出護欄，車頭懸空。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 曳引車衝出護欄，車頭懸空。（民眾提供） 今（1）日上午10時40分許，61歲李姓男子駕駛曳引車行駛台2線往基隆方向，在新北市貢寮區龍洞街附近疑因天雨路滑加上超車不慎，車頭整個衝出護欄，懸空在約1層樓高處，李男顫顫巍巍從駕駛座爬回路面，所幸只有左手臂輕微擦挫傷。 新北市瑞芳警分局獲報派員到場，管制單線雙向通行，已聯絡拖吊車排除事故，警方對駕駛進行酒測，無酒精反應，肇事原因待調查釐清。 南投違規車撞超載採茶車 20傷兩駕駛挨罰 機車騎士趕上班 高雄路竹區竹湖橋6車追撞 #駕駛 #台2線 #曳引車 #衝出 #護欄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 11月補漲行情 高檔挑戰17,500 下檔年線有撐 04:102021/11/01 財經要聞 台灣馬自達汽車推出「MAZDA禮燦專案」購車優惠 11:502021/11/01 財經 搭公車只投2元！學生辯「沒錢」還吐鬼臉 司機怒：後悔沒報警 08:392021/11/01 生活 老手爆前一波遭砍殺股回來 散戶注意別脫隊了 05:212021/11/01 財經 行李跟丟領路車 暖警直追失主領回 11:092021/11/01 寶島 北市YouBike違規多 記點制如同虛設 04:102021/11/01 地方新聞 操盤心法－萬七震盪難免 選股操作為要 04:102021/11/01 證券．權證 擁未來產業成長題材 宏達電、智原、三晃 10月靚 04:102021/11/01 證券．權證 ICT產業＋電動機車產值 拚逾2兆 04:102021/11/01 財經要聞 變天！鋒面＋強冷空氣周六起接力襲台 2地區雨下到崩潰 08:212021/11/01 生活 SUBARU Forester預購起跑 04:102021/11/01 時尚消費 社會熱門新聞 懶毒姑貼身內衣褲累積20套才洗 人妻快嚇暈：不怕曖昧男知道？ - 社會 陸風衣正妹M腿「當街三人行」 2男搶吻 1女片瘋傳 - 社會 五教共主是5億土豪「少龍」坐擁全台數十筆房地 財產近5億 - 社會 妻難產成植物人 夫守床沿9年提離婚了 更一審結果大逆轉 - 社會 失業大姑趁家人睡了偷吃東西 「給她吃」與「先告知」2派爭論 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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