曳引車衝出護欄，車頭懸空。（民眾提供）

今（1）日上午10時40分許，61歲李姓男子駕駛曳引車行駛台2線往基隆方向，在新北市貢寮區龍洞街附近疑因天雨路滑加上超車不慎，車頭整個衝出護欄，懸空在約1層樓高處，李男顫顫巍巍從駕駛座爬回路面，所幸只有左手臂輕微擦挫傷。

新北市瑞芳警分局獲報派員到場，管制單線雙向通行，已聯絡拖吊車排除事故，警方對駕駛進行酒測，無酒精反應，肇事原因待調查釐清。