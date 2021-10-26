台灣疫情趨緩，不少旅外台人計畫在春節期間返台，預估會有3萬多人，因此防疫旅館數量恐不夠，指揮中心考慮開放民眾在家檢疫，對此，精神科醫師沈政男表示，按照目前的入境陽性率，屆時返台者至少會有30至40人確診，若開放居家檢疫絕對會傳給家人，後果就是至少30間學校會停課，對此，指揮中心發言人莊人祥表示，確診人數估算須看是從哪個國家入境，但是否鬆綁入境措施，有待兩周後公布。

沈政男在臉書發文表示，現在不管做什麼，許多人都會考量到疫情，不管是餐飲內用、國內旅遊或返鄉活動，但其實台灣社區內已無病毒，近日出現的幾例本土都是舊案，現在台灣就是沒有疫情了，「雖然你心裡還是毛毛的，但客觀現實就是如此」。

隨著疫情趨緩，不少民眾盼能國境解封，對此，沈政男指出，新加坡的疫苗覆蓋率已超過80％，但近幾天卻都出現高達兩位數的死亡；紐西蘭近幾天新增的確診個案破百例，當地政府希望可等到疫苗覆蓋率達90％再解封。反觀台灣至今僅醫療與防疫人員的疫苗覆蓋率達90％，而且是第一劑的部分，看到這樣大家還想著要國境解封嗎？

沈政男表示，今年農曆春節預估會有3萬名台人返國，指揮中心現正考慮居家檢疫，因為防疫旅館的數量可能會不夠，但他認為如果會不夠，那就多開幾間嘛！「不是要你開安養中心，就只是防疫旅館，有一個單獨隔離的地方就好，怎麼沒辦法呢？」

沈政男坦言，現在入境的陽性率為千分之一到二，也就是說，春節返台的個案中，至少會有30至40個陽性案例，如果都在家檢疫，後果就是「至少30間學校會停課」，因為在家檢疫絕對會傳給家人，然後家中小朋友去上學，就會與先前的機組員案一樣。

對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，估算有30多萬人返台，會有多少確診者，可能要看這些人是從哪些國家入境，必須根據各國風險來計算會較準確，但尊重專家意見。至於國境何時解封，莊強調，仍要看疫苗覆蓋率而定。