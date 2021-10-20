新北市衛生局今（20日）通報2例疫苗不良反應，其中1例是住在板橋的49歲男性，接種第一劑BNT後出現胸悶與呼吸困難的症狀，後昏倒送醫不治；另1例則是蘆洲區的85歲男性，打完第二劑AZ疫苗1個月後，出現暈厥的症狀，送醫後死亡。

新北市今通報2例疫苗不良反應，其中一例是板橋區的49歲男性，身患心血管疾病，9月27日接種BNT疫苗後，於9月27日至10月10日期間，出現胸悶與呼吸困難的症狀，10月11日昏倒緊急送醫，經搶救不治死亡。

另一名則是蘆洲區的85歲男性，身患高血壓與曾有過心導管手術，6月16日接種AZ第1劑無特別症狀，9月17日第2劑，9月17日至10月15日作息正常，但在10月16日出現暈厥政狀，緊急送醫後不治死亡。

目前新北市通報累計共162例，其中AZ有126例、莫德納29例、高端5例以及BNT2例。

根據指揮中心統計，目前台灣累計共有912例疫苗死亡通報，其中389例為女性、523例是男性，年齡介於2個月至101歲之間，其中有515人為75歲以上的年長者。