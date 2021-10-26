退休後的你，現在生活過得好嗎？是否想念曾經在職場上發揮專業、實踐理想的自己？現在，重返職場榮耀的機會來了！為協助退休者規劃退休生活、開創第二職涯，新北市政府就業服務處於今年10月底全新成立「新北市銀髮人才服務據點」（簡稱新北銀髮據點），提供就業諮詢、就業媒合及職場適應課程等多元服務，幫助55歲以上待業或退休銀髮族尋找嶄新舞台，人生下半場重拾自信與榮耀！

「新北銀髮據點」針對不同銀髮族需要，提供就業諮詢、職業訓練諮詢、職業心理測驗、創業諮詢、就業媒合、職場適應課程、職場見習體驗等多元服務，並採以一站式一案到底的就業服務，從評估就業需求、職業能力與職涯志向，再到協助就業準備及就業媒合，幫助銀髮退休者結合興趣與能力，規劃第二職涯方向。不論是學習第二專長開店當老闆、發揮昔日專業再循舞台，抑或走入社區投入社會公益，「新北銀髮據點」將是銀髮退休者最專業的職涯嚮導！

此外，不只協助銀髮退休者就業，還給予工作後的諮詢陪伴！看準退休再就業後可能面臨的職場適應問題，新北市採行不同於各地銀髮人才資源中心的創新作法，串連「新北銀髮據點」的求職服務，以及全國首創「新北市婦女及中高齡者職場續航中心」的在職服務，提供銀髮族「從求職到在職」的完整職涯支持，陪你一起突破如與年輕同事溝通不良、不熟悉新興科技工具、無法適應工作步調等重返職場各式關卡。

「新北銀髮據點」也針對企業端提供求才諮詢、職缺開發及客製化徵才服務，幫助有用人需求的企業找尋合適銀髮戰力。如企業夥伴若希望建立有溫度、有生產力的銀髮職場環境，「新北銀髮據點」亦可串連「續航中心」免費企業輔導，提供人力資源、職務再設計、工作生活平衡、員工家庭照顧及經營管理層面輔導，做企業進用及活用人才的最佳智庫！

歡迎想要豐富退休生活、開創職涯新舞台的銀髮族，以及渴望尋覓高經驗值銀髮戰友的企業單位，來電「新北銀髮據點」洽詢（02）2257-5218，將有專人為您服務！

新北市大力推廣中高齡者及高齡者友善職場觀念，促進企業進用及活用高年級人才。 (圖/新北市政府就服處提供)

指導單位:新北市政府、主辦單位:新北政府就業服務處

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