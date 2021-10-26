金鼎獎作家陳柔縉日前在新北市淡水區騎單車時，遭到機車追撞，三天後宣告不治死亡。時代力量立法院黨團今指出，台灣每年更高達3000人死於交通事故，呼籲政府制度、建設、執法三層面上應採積極作為，並成立道路安全改善專責單位，杜絕系統性交通暴力，還給用路人安全使用道路的基本權利。

針對陳柔縉因交通事故死亡，時代力量黨團總召邱顯智、副總召陳椒華、幹事長王婉諭今舉行記者會，探討道路安全設計的重要性。

陳椒華表示，陳柔縉這起交通死亡事故，這是公部門長期怠惰、不作為的結果，該事故現場道路設計缺點在於，尖峰時段，車流頻繁交織，增加事故的機率。另外，像是關渡大橋也是設計不佳的案例，道路標誌過多且混亂導致判讀不易，上下橋分流，橋面上混流，導致併入車流時容易引起擦撞，尤其是用路尖峰時段更易發生，此外如髮夾彎等設計不良的問題，使得「意外」不斷上演。

王婉諭指出，去年台灣有3000多人死於交通事故，將近50萬人在道路上受傷；今年截至7月為止，已有 1709人死於交通事故，26.5萬人因事故受傷。不難發現，3年將近1萬人的死亡數，早已遠遠超過我國因新冠肺炎死亡的人數。然而，儘管數字令人震驚，卻未見到政府系統性地去檢討問題。

時力黨團提出三點訴求，包括正面對決政府長期失能造成的系統性交通暴力，全面體檢易肇事路段的道路設計，系統面解決根本問題；其次，定期公布傷亡人數與原因分析，讓交通事故提升到舉國注目的程度。第三點是建立交通安全主責單位，並提高預算用於改善道路安全。