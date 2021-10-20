國防醫學院預醫所將規畫在三峽興建新的「P4實驗室」，這套P4微生物隔離實驗室因為美國不賣，預醫所是由法國購得。整個事件其實仍有很大的商榷空間，國防部應再做更縝密的政治考量才得放行。

P4實驗室是傳染病實驗室中的最高級別，但不是用來做呼吸道傳染病，而是用來對付高接觸傳染病，例如伊波拉病毒、馬堡病毒等，只比P3多了一項廢水及排泄物消毒後才能釋放的規定。呼吸道病毒的實驗室只需要P3，台灣各大醫學中心都有戰備設立，以備將來出現生物恐怖攻擊時使用。生物恐怖攻擊不同於生物戰，在本土出現政治、族群、意識形態矛盾時就有可能產生生物恐怖攻擊，在各個縣市儲備因應實驗室當然有必要。因為生物恐怖攻擊的第一線反應責任歸屬在縣市政府，中央僅負責技術支援。

國防部是負責對抗外侮的，指的是以生物戰摧毀敵人才是國防部的任務。如果國內遭受外敵或恐怖分子生物恐怖或生物戰攻擊，反應單位仍是縣市政府。所以國防部預醫所要建構P4實驗室的目的當然是主動的生物戰攻擊，而非生物恐怖防護。這就是美國不願意賣給我們P4實驗室的原因，因為這是攻擊性戰術武器，窮人的原子彈，也是《日內瓦公約》明令禁止的武器。

國防部心裡想的絕對是要在台灣建立生物武器，但這是國際公約所不允許的，所以才會假偵測防護之名進行偷天換日之實。軍方要的是個P4工廠，將來大量製造生物戰劑時使用，根本不是要P4實驗室，因為伊波拉不可成為生物戰劑。伊波拉的檢驗與防護民間也可做，不需要用到軍方。在軍方成立這樣一個實驗室，就是此地無銀三百兩，時時會引起國際關注，台灣想出名也不用出這種惡名。更何況生物戰劑傷到的是我們的大陸同胞，大陸都不想打我們了，自己還備這種陰招幹啥呢？

台灣現在需要的並非P4實驗室，而是P3工廠及P4病房。P3工廠是為了大量繁殖病毒，製作滅活疫苗，台灣這次新冠疫苗落後就是因為沒有P3工廠。才會放棄以滅活方式製作新冠疫苗的技術，改採效果不佳且成功率不高的次單位蛋白疫苗，當然沒法趕上大陸科興與國藥的腳步，也沒有發展二代疫苗的潛力。P3工廠台灣的技術不成問題，只要政府不要刁難、有輔導的眼光，就很容易達成。

P4病房台灣目前沒有，必須戰備建構一二間。雖然高接觸傳染病原沒法形成生物戰劑，但台灣還是有可能收到伊波拉、馬堡等高接觸傳染病人，屆時可不能像美國當時接收一名美籍伊波拉的醫師，竟然還產生院內感染。使美國成為西方世界中，唯一出現伊波拉院內感染的國家，就是在慌忙之中，衛生局與醫院都亂了套。如果平就有P4病房來磨練，遇到事情就不會亂了方寸。

P3工廠及P4病房在意義上，是屬於自我防衛所需，不論自建或外購，不會引起國際非議。由敏感性極強的國防部購買有製作生物戰劑意義的P4實驗室，只有台灣這種專門沒事找事幹的政府才會幹的事。

（作者為中華民國防疫學會理事長）