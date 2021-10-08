對於網路上流傳萬華有診所兜售莫德納疫苗一劑6000元，對此，北市副市長黃珊珊表示，已找到這診所，公費疫苗不能買賣，醫療院所可以公布殘劑名單，但做法讓民眾有取巧方法，已請診所不可以同意轉讓，沒有此診所不法證據，已做行政指導，沒有實質不法證據，若有當然會依法裁處。

對於有診所兜售莫德納疫苗一劑6000元，北市副市長黃珊珊今在記者會上表示，公費的疫苗是不可以有營利或轉讓的行為，那現在的規定是授權醫療院所來公告所謂殘劑侯補名單。

黃珊珊直言，市府有找到該診所，的確是有殘劑候補名單，其作法的確讓民眾有取巧的空間，如果有民眾後補排上但臨時無法接種，就讓民眾可做轉售的動作，所以現在市府要求診所要按照候補名單施打，不能同意讓民眾轉讓，由於到目前為止沒有診所不法的證據，因此市府以行政指導處理，接下來該診所也不會同意殘劑預約的名單裡面轉讓給他人機會。