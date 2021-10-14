美國今天公布的一份研究顯示，接種單劑型嬌生COVID-19疫苗者，之後追加施打輝瑞（Pfizer）/BNT或莫德納（Moderna）這兩款mRNA疫苗，會產生更佳抗體反應。

法新社報導，這份由美國國家衛生研究院（NIH）資助的研究在美國國內備受期待，因為可供疫苗能否混打的決策依據；美國目前還未開放不同廠牌疫苗混打。

研究找來458名接種過輝瑞/BNT、莫德納、嬌生（J&J）3款疫苗其一至少12週的成人進行試驗；美國目前只核准這3款COVID-19疫苗緊急使用。

受試者依疫苗種類分為3組後再分3組接受不同疫苗追加，9組裡每組約50人，之後由研究人員分析打完追加劑15天後的抗體水平。

試驗顯示，原本接種嬌生疫苗者再追加嬌生疫苗，抗體水平會提高4倍，追加輝瑞/BNT疫苗，抗體水平會提高35倍，追加的若是莫德納，則抗體水平更高出76倍。

研究也顯示，和原先接種輝瑞/BNT或嬌生的人相比，最初接種莫德納者，無論之後追加何種疫苗，抗體水平都會更高；此外研究並未發現具體的混打安全顧慮。

不過報導指出，這項尚待同儕審查的研究仍有侷限性。

一方面是參與受試人數太少，另一方面混打後的免疫反應可能會隨時間而變化，相關變化不是這次研究裡設定的15天所能觀察到。

貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）教授霍泰茲（Peter Hotez）就推文寫道：「重要的是不要因這項研究發現而得意忘形。」

法新社認為，美國國衛院這份研究應會在美國食品暨藥物管理局（FDA）的專家委員會引發熱烈討論；專家委員會訂於14日審查莫德納、15日審查嬌生所提的追加施打申請。

美國目前只核准輝瑞/BNT疫苗供特定族群追加施打，包括65歲以上年長者、頻繁接觸確診者的醫護及罹患慢性病的確診後高風險成年人。（譯者：陳亦偉）1101014