台中再傳長者打完第二劑莫德納後猝逝，一名77歲男性，在9月23日接種莫德納第二劑，隔日起有腰部、肌肉痠痛及呼吸喘，經就診返家，9月26上午家屬發現他倒地已無生命徵象，經解剖，初步研判死因為高血壓性心臟病。但家屬仍質疑與疫苗有關，已提出疫苗注射受害救濟申請，這也是台中市接種莫德納第二劑死亡的第二例。

在全國百萬莫粉企盼下，新冠肺炎第12輪終於開放7月16日以前接種第一劑者可預約接種第二劑，但台中市在此時卻傳出有長者接種莫德納第二劑後3日猝逝。

中市衛生局指稱，該名男子有癌症、高血壓等慢性病史，他在9月23日接種莫德納第二劑，隔日就出現腰部、肌肉痠痛及呼吸喘，經就診返家，9月26日上午家屬發現他倒在床邊，呼叫不起，已無生命徵象；經法醫解剖相驗，初步研判死因為高血壓性心臟病。

但家屬質疑男子猝逝與疫苗接種有關，因而提出受害救濟申請，台中市衛生局也協助後續申請事宜及請民政局進行慰問關懷。中市府強調，對於疑似疫苗接種後死亡個案，都會主動關懷並發放慰問金，尊重家屬預防接種受害救濟意願，協助蒐集相關病歷資料送中央審查，以釐清死因與疫苗相關性。

台中市衛生局統計新冠疫苗接種不良反應，AZ疫苗通報數計680案，含住院中38案及死亡案100案，有6例為接種第二劑後猝逝；而莫德納疫苗通報數計164案，含住院中24案及死亡案23案，有2例為接種第二劑後死亡；高端疫苗通報數計43案，含住院中2案，死亡案2案；BNT疫苗通報數計118案，含住院中6案，含死亡1案。