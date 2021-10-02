屏東縣高樹鄉「挖眼案」震驚社會，甚至驚動總統府高層！據了解，副總統賴清德也相當關心被害人潘姓女店員的傷勢，2日傍晚待第二次手術完成後，賴清德親自打電話向高雄長庚醫院院長王植熙詢問潘女病況；高雄長庚表示，稍早執行的眼窩內壁骨折重建手術過程相當順利，未來仍會持續追蹤功能恢復的情形。

據了解，賴清德與高雄長庚院長王植熙是舊識，2日傍晚賴親自打電話給王植熙，詢問潘女手術結果，得知手術一切順利後，賴清德也向長庚醫療團隊的用心表達感謝。

此外，事件發生後，屏東縣長潘孟安幾乎每天都要求屏縣府衛生局，向高雄長庚了解潘女的傷勢復原狀況，屏縣副縣長吳麗雪更親自到醫院，致贈慰問金給潘女母親，並開設專屬聯繫窗口，允諾盡一切所能給予協助。

高雄長庚醫院稍早發布新聞稿表示，潘女送到醫院第一時間便立即整合團隊（整形外科、耳鼻喉科、眼科、護理照護、社服、心理等）為潘女全力治療，第一次手術是針對結膜撕裂傷的縫合，由眼科醫師進行手術，過程非常順利，預後需密切觀察。

而2日執行的第二次手術是眼窩內壁骨折重建，幫助保留及恢復眼球的最大功能，由耳鼻喉科及整形外科組成團隊執行，採經鼻內視鏡的微創手術，避免外開手術傷痕，且可縮短術後恢復時間，手術過程相當順利，術後醫療團隊以人工骨將眼球周邊結構做成功的復位，未來仍需持續追蹤功能恢復的情形。