十月國慶連續假期將至，桃園市環保局考量市民垃圾排出需求，維持周收5日正常清運，僅10月10日（日）停收外，10月9日（六）、11日（一）維持正常清運，民眾仍可依原訂時間將垃圾交給垃圾車清運處理，建議市民可利用「桃園垃圾車」APP接收垃圾車行進最新訊息，即時掌握垃圾車所在位置。

環保局長呂理德表示，依過往經驗連續假期往往是民眾垃圾排出較多的時候，國慶連續假期清潔隊服務不打烊、收運不停歇，2000多位清潔隊員將犧牲假期持續為民服務，國慶出遊垃圾量也將隨遽增，再次提醒民眾，丟垃圾時務必做好分類、減少一次性餐具使用。

呂理德說，要特別感謝清潔隊員在連假期間的辛勤服務，特別是這2年來疫情肆虐，清潔隊員總是在第一線負責環境清消守護大家的健康與安全，堪稱防疫的幕後英雄，希望市民給予鼓勵。

環保局強調，目前有蒸煮設備的養豬業者雖可恢復廚餘養豬，但仍請民眾惜食減量、做好廚餘分類，廚餘瀝乾水份，做好源頭減量。全國二級警戒到10月18日，防疫措施仍不停歇，倒垃圾時應戴上口罩避免群聚，勤洗手並以稀釋後漂白水擦拭家中的門把等隨時做自身衛生防護。