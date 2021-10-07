三度叩關？華航女副機師確診Delta 陳時中：5+9不加嚴但會檢討

中央流行疫情指揮中心昨天公布新增5例境外感染，其中1例為國籍航空女副機師，八月初已完成2劑莫德納疫苗接種，在完成長程飛航返台5天居家檢疫期間住在諾富特飯店，接著返家進行9天加強版自主健康管理時確診，成為首例莫德納疫苗突破性感染機師。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，相關接觸者都是陰性，已經展開第二圈接觸者匡列採檢，初步採檢是Delta，但仍要進一步做基因定序，結果明天出爐。

由於該名女副機師居家檢疫前五天住在諾富特飯店，是否會針對飯店採檢？陳時中表示，防疫旅館中發病者很多，只要不是接觸的情況不會進一步再驗，目前相關密切接觸者採檢都是陰性，第二圈也會陸續採驗，目前沒有陽性個案

女副機師感染的是Delta研判在哪裡感染？莊人祥說，還要針對個案的的定序資料才有辦法判斷，明天才會出爐，定序結果到底是國內與國外相關，疫情調查都還要進一步調查才會比較詳細。

至於是否應加嚴機組員現行「5+9」？陳時中說目前不考慮加嚴，目前是第五天、第九天與第十四天採檢PCR，這次很快就驗出來是陽性，但也會與民航局就這部分檢討。

陳時中強調，女副機師的密切接觸者已經驗出陰性，接觸的時間點沒有向外擴展的能力，且已經到防疫旅館隔離，隔離期間有發病與隔離完畢都會在驗。

對於機組員擔心自己成為國內防疫破口，希望不要再派飛？陳時中表示，一個是連續派飛是否會對其他機組員增加相互感染風險，另一個是都沒有派飛，那居家檢疫時間又拉長，整個營運對於外銷、貨物運作都會出問題，還是會和民航局來討論。

自主健康管理期間，是可以允許派飛短程航班。陳時中說，出去是長班，居家檢疫時間就要從重新計算。

中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳表示，目前沒有收到該名女副機師有任何特殊狀況；而這次機師染疫，陳時中說，這名機師確診後，連續觀察14天，若沒有再新增個案，社區就可說是安全了。