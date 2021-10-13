美國勞工部12日公布8月職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS），雖然職位空缺數低於1100萬個水準為今年來首度下滑，但自願離職人數創新高。除了疫情考量導致像餐飲與零售業離職人數大增外，但換工作容易也是主因。

8月職位空缺較7月往上修正後的1110萬個，減少65.9萬個至1044萬個，低於市場預估1096萬個。

8月自願離職人數較7月增加24.2萬人至430萬人，占就業總人數比率從7月的2.7％上升至2.9％，均創2000年12月開始追蹤以來最高。

餐飲與住宿業離職數達89.2萬人為各行業裡最高，其次為零售業72.1萬人，醫療看護與社會援助等合計53.4萬人。

專家認為自願離職人數創新高，跟勞工認為目前很容易找工作有關。現在勞動市場狀況出現人力供應不足問題，有利勞工尋找薪資更高、工作條件更好、與上班時間更有彈性的工作。

金融服務集團PNC首席經濟師弗徹（Gus Faucher）說，現在只要雇員工作不開心或想有更好待遇，就會選擇辭職然後再去找新工作。

智庫經濟政策研究所（EPI）經濟學家古爾德（Elise Gould）認為在美國新冠疫情不斷擴散下，自願離職率持續創新高，可能跟勞工愈來愈擔心自己在疫情環境下工作有關。

美國目前每天新增確診人數在下降，但部份醫護專家擔心進入冬季後會出現新一波疫情。

研究公司Fwdbonds首席經濟師魯普基（Chris Rupkey）則認為美國出現龐大勞動力缺口，不僅是勞工離職，疫情限制下有照顧孩童困難和變種病毒Delta等導致無法工作等因素造成，更重要是美國經濟強勁成長而有巨大勞動力需求。

顧問公司RSM首席經濟師布魯舒拉斯（Joe Brusuelas）形容現在是「美國勞工的黃金時代」。