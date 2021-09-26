越南出生、現就讀新北市汐止青山國中小八年級的新住民子女謝小青（化名），是名「跨國銜轉學生」，返台就學一開始華語能不足，看不懂站牌，搭公車上學成為生活夢魘，小青的華語老師楊祺婷發現後，陪小青搭公車認路認景，在教師節前夕，小青大聲說出對老師滿滿的愛與感謝。

新北市教育局表示，小青每天獨自搭公車上下學，剛開始看不懂站牌也無法向乘客求援，好幾次曾坐過站、坐錯站，搭公車成了惡夢，楊祺婷得知後，決定每天陪著小青搭公車，帶她熟悉環境，縱使自己上班要繞路也不覺麻煩。

協助小青的通譯老師潘氏竹玲也說，小青剛開始不會坐公車，也看不懂功課，回家還要照顧生病的媽媽，初到學校聽到熟悉的越南母語忍不住啜泣，但現在的她，已能跟同學聊拍照顯瘦的訣竅，還說最好吃的早餐就是蘿蔔糕，曾經上學偷哭的日子已是過去式。

青山國中小輔導處日前舉辦「教師節悄悄話」活動，小青對楊祺婷老師、潘氏竹玲老師說：「謝謝老師讓我中文進步，終於不用和同學比手畫腳聊天，好開心！」此外，她也參加學校多元展能課程，發現對美容美髮有興趣，幾分鐘就能幫同學編出創意髮辮讓師生讚嘆連連，小青也從中獲得自信、展開笑容。

從泰國來台1年的葉小和（化名）就讀永和國小六年級，指導老師姚光玲陪著她每日唸報、複誦佳句養成讀報習慣，以增進她的華語文能力。今年永和國小慶祝教師節舉辦「感恩久久、賓果大挑戰」活動，小和謝謝老師費心指導，讓自己華語愈來愈進步，也感謝導師范鎧家讓她適應環境、增加自信。

教育局表示，新北市從去年至今共有458名「跨國銜轉學生」，感謝教師群讓學生從擔心無助到充滿自信，國際扶輪台北逸澤扶輪社也連續2年共挹注超過30萬元經費，協助孩子華語文學習，讓他們能愛上新北的校園。