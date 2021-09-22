苗栗縣政府22日舉行教師節表揚大會，苗栗縣長徐耀昌表揚優良教師。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府22日舉行教師節表揚大會，苗栗縣長徐耀昌表揚優良教師。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府22日舉行教師節表揚大會，苗栗縣長徐耀昌特別表揚蟠桃國小校長徐秀鳳第2度榮獲師鐸獎。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

教師節前夕，苗栗縣政府22日舉辦慶祝教師節暨資深優良教師表揚大會，過去1年因疫情嚴峻，教師們建置線上教學系統，落實多元適性評量，讓愛與關懷不曾間斷。縣長徐耀昌特別頒獎表揚優良教師，感謝在面臨疫情的挑戰下，教師皆秉持教育愛，讓莘莘學子持續學習課業。

今年獲獎的資深優良教師共計642位教育人員，包含師鐸獎1名、服務滿40年資深優良教師10名、服務滿30年134名、服務滿20年371名及服務滿10年126名，但因應疫情關係，邀請年資30年、40年共71位資深教師參加表揚大會。

22日慶祝教師節表揚大會，縣長徐耀昌與教育處長邱廷岳逐一頒獎表揚資深優良教師以及敬師金句徵選競賽獲獎學生，立委徐志榮夫人王慧珍、議長鍾東錦、縣議員余文忠、宋國鼎、廖秀紅、徐筱菁、公館鄉長曾美露等都到場祝賀，感謝老師們無私奉獻。

徐耀昌向勞苦功高的老師致上最崇敬的謝意，並表示，除頒獎表揚資深教師對教育默默耕耘付出外，也頒獎肯定蟠桃國小校長徐秀鳳，再次獲得教育部的肯定，成為縣內唯一獲得兩次師鐸獎的教育工作者，她不僅積極推動「國際教育」課程，也致力奠定孩子走向國際的能力，更為學子建構優質的學習閱讀環境，即使在這「停課不停學」的疫情當中，亦有效促使學生在家參與不受時間與空間限制的學習。

會中並特別頒獎給今年總統教育獎獲獎學生劉育琛，由父親代為領獎，同時也邀請去年獲得總統教育獎的李文煥老師一起到場祝賀，徐耀昌表示，李文煥為劉育琛同學國中時期的特教老師，師生憑藉樂觀的態度、不服輸的精神，勇敢面對各種挫折與挑戰，為社會帶來鼓舞與力量，他們的人生故事更是坐為社會楷模值得學習。

此外，為感謝教師辛勞和付出，今年苗栗縣政府教育處邀集民間企業提供優惠活動，結合美食、旅宿、居家生活等45家商店提供「敬師月」專屬的優惠與折扣。另辦理「愛的小語．大聲說」敬師金句徵選計畫，鼓勵學生寫下的動人話語，傳遞對教師的敬意與感恩，並藉以別具意義的敬師活動頌揚師恩，敬祝本縣教師們教師節快樂。