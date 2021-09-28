政府規定補習班學生容留人數為每人2.25平方米，造成只有約一半學生能上課，業者大呼難以生存。(補教業者提供／林欣儀台中傳真)

隨著疫情持續趨緩，各行各業的相關禁令也陸續鬆綁，但中央規定補習班仍維持每名學生須有2.25平方米空間，使得補習班經營仍顯困難，補教團體特別在教師節發起連署，呼籲教育部、中央流行疫情指揮中心能儘鬆綁此項規定，也讓教業教師接種第二劑疫苗，達到全民防疫目的。

此實名連署由中華民國補習教育協會、中華民國課後教育協會、中華國際幼兒文教聯合總會等19個補教團體，以及2328間補習班共同參與。補教團體指出，依照中央規定每人2.25平方米空間的規定，大約只有一半小孩能到班上課，另一半孩子該去哪裡？且若繼續依循此規定，補習業者想生存，就勢必得調整費用。

中華民國補習教育協會理事長謝智芳表示，補教業者從今年疫情升溫開始，就積極配合政府防疫措施，堪稱防疫模範生，但每名學生2.25平方米空間規定，將使得無法回來上課的學生家長工作受影響，且每家補習班必須有8成學生到班才能達到損益平衡，此規定若持續，補習班將嚴重虧損。

謝智芳強調，依照成本估算，如果每家補習班維持一半學生上課，業者想繼續生存下去，就必須要漲價3成，才能維持損益平衡；國中小開學都已經1個月了，每個學生在學校都不必維持2.25平方米空間限制，到補習班卻要規範，使得此規定更顯無意義。

謝智芳說，疫情已趨緩，不論是風景區、百貨公司或餐廳都是人潮，就連KTV也要開放了，為何政府卻獨獨不放寬補習班？學生也是會移動的，且在補習班內都嚴格規定每天量測體溫、戴口罩，這般嚴密的防疫，若還要用空間面積計算小孩容留量，政府的規範實在太不合理。

此外，謝智芳也強調，有高達9成的補教老師都已經接種第一劑疫苗，若政府實在擔心學生健康，應儘速讓補教老師能接種第二劑疫苗，達到最好的防疫效果。