台中市府經發局表示，中央流行疫情指揮中心宣布5日起有條件開放視聽歌唱業，須遵守預約制、實聯制、量體溫等措施。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

經濟部4日公告視聽歌唱業(自助式KTV及電話亭KTV)復業須採申請程序，台中市府表示，5日起擬具申請書等文件，開放業者至經發局官網下載申請。因應疫情暫停營業四個多月，大型KTV業者倒數計時，準備重新營業，讓消費者來歡唱，連知名「金錢豹」拚復業，7日起轉型為自助KTV求生。

中央流行疫情指揮中心9月27日宣布部分休閒娛樂場所有條件開放，台中市政府配合經濟部4日公告指引，受理視聽歌唱業(自助式KTV及電話亭KTV)提出復業申請，經核准有條件開放場所務必遵循相關指引規範，市府加強查核，要求業者落實防疫措施，如違反防疫措施依《傳染病防治法》裁罰。

經發局表示，國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布5日起有條件開放視聽歌唱業(自助式KTV及電話亭KTV)，除須遵守預約制、實聯制、量體溫、加強通風換氣等措施外，不得有陪侍服務行為，且從業人員應6成以上施打至少1劑疫苗且滿14天，並須依經濟部公布的防疫管理措施指引辦理。

市府整體防疫政策與中央一致，遵循除飲水(含飲料)外不得飲食，唱歌時需全程戴口罩，且每組顧客消費完，應清消包廂環境設備，維持場所良好通風，每2小時進行換氣等措施。

經發局強調，依中央最新公布指引，電子遊戲場所、資訊休閒場所復業無須事先申請，但業者須遵守顧客1人1機遊玩、場內錄影及顧客離開機台後須立即消毒，呼籲相關業者保持審慎的防疫警備態度，隨時注意場所防疫相關措施。