桃園市推行讓小學生選讀母語，除閩客語外還有多國東南亞語言，2021年新住民語文課程共開設844班，其中不乏許多非新住民學生選修，預估3年後會達到1600多班。但新住民語言師資因屬於鐘點人員、需跨多校授課，遭審計處點名，部分語別師資參與課綱授課的比率低，要求檢討。

桃園市新住民語文課程開班率為全國第一，教育局國中教育科長蔡聖賢表示，今年國中小新住民語文課程學生有1794人，其中非新住民學生占選修人數五分之一，他分析，許多學生已掌握閩、客語，加上不少家長把眼光放遠，認為將東南亞語言當成第2外語選修，可從小打基礎。

審計處指出，2020年國中小新住民語文合格教支人員聯合招聘甄選，有81人參加甄選，其中越南語有34人，不過師資需求人數僅21人，反觀泰國、馬來西亞等語別甄選人數都不足需求。另外，取得合格資格的教支人數參與授課的比率僅18至29％，比率偏低。

蔡聖賢坦言，教支人員是採鐘點計費，加上授課地點分散多校，有人甚至需要跨15校授課，交通及時間成本高，導致意願降低。教育局祭出3種措施，提升教支人員的授課意願，分別為先替教支人員安排課表、每學期補助交通費最高7千元及補助教材1千元、開設進階班、回流班教授教學技巧。

蔡聖賢解釋，目前採取將鄰近地區畫為一區，如龍潭和大溪、中壢及平鎮區，把13個行政區重畫為5區，並在區域中找1所中心學校，整合區域內提出共聘申請學校的課表，依語別、開課節數設計出課表，供教支人員挑選。

國教署每學期補助教支人員3千元交通費，蔡聖賢說，桃園再依跨校授課的校數加碼交通費，若以跨超過15校的教支人員來看，最高可以補助7千元，總計可拿到1萬元的補助。