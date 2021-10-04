政大與台灣期貨交易所合作，在這個學期開設「年輕人需具備的期貨知識」 課程，吸引財政、經濟、傳播學院等科系逾500位學生想選課，最終僅120人如願。這是期交所首次與國內大學攜手合作開課。

政大副校長王文杰表示，課程除吸引政大學生熱烈選課外，也有許多台聯大（陽明、交大、中央）學生跨校選課，更有不少外校生已積極詢問旁聽事宜，相信本課程能加強學生的金融實務素養，快速瞭解國際與國內期貨市場現況，更可透過虛擬交易，實務接軌期貨交易。

期交所董事長吳自心也表示，不少年輕投資人進入台灣證券及期貨市場交易，「不僅期貨，各種金融工具都有它的風險」，建議年輕人從現在開始就要培養專業的理財知識和風險控管觀念。因此推動促成這門通識課程設立，以實際行動深入校園，提升學生金融知識素養、建立正確理財觀念。

政大表示，這門課邀集了重磅講師，包括創新國際學院副院長連賢明、金融系江彌修、統計系鄭宗記、財政系羅光達、法律系劉宏恩等教授聯合授課，課程中更是邀請到期交所董事長吳自心及高階主管、金管會前副主委許永欽、期貨公會理事長暨凱基期貨董事長糜以雍、華南永昌投信董事長黃昭棠以及各大期貨（元大、群益）高階主管、講師。

教學大綱中先以期貨議題引領同學入門，從建立台灣期貨市場、期貨、選擇權的基本觀念，再進入實務層面，介紹期貨下單及風險管理，並探討熱門期貨議題，最後教授技術指標、程式交易、ETF與期貨的關係。

修課學生蔡庭宇坦言：「相對於股票交易來說，自己較不熟悉風險較大的期貨，因此希望藉由這堂課更全面的深入認識期貨。」以台灣期貨市場來說，今年1-8月的新開戶交易人中，20至30歲年齡層的新開戶數占比逼近三成，是新開戶占比增幅最多的一個年齡層，投資理財已不再只是社會人士專利，現在許多年輕人在學校時，已有期貨及股票之交易經驗。