69歲美國地方媽媽蜜雪兒是成人社群平台的模特兒，她多年前因中年失業，意外踏入成人產業，因此開啟她事業第二春，在短短2年內就賺到20萬美金（約561萬台幣）。只是蜜雪兒願意點頭下海的原因，並非為了滿足個人物慾，而是為了她患有心臟疾病的殘疾兒子，令人動容。

蜜雪兒近日向網友分享她下海拍片的心路歷程，原來她在55歲那年被公司開除，在朋友建議下從事色情按摩。無心插柳柳成蔭，她某天上傳一部色情影片意外爆紅網路，吸引超過550萬人觀看，讓她順勢在成人社群平台開帳號，召募更多年輕人一同拍片，帳號創立至今2年，讓蜜雪兒賺到超過561萬台幣，脫離貧困生活。

蜜雪兒感謝這份工作讓她與兒子脫離貧窮生活。(取自m70056推特)

根據每日星報報導，蜜雪兒說她這一生大部分時間都很窮，但因為這份工作，她終於不用再思考去哪買衛生紙或牛奶比較划算，甚至還買了一台新車。但她也強調，她賺的錢不是為奢侈生活，而是為了提供兒子生活支柱。

蜜雪兒也擔心，若有一天她不在了，兒子該怎麼辦？其實蜜雪兒在這個年紀下海，難免遭受網友批評，但她對此看得很開，她說沒人會想像長輩做愛畫面，因為人們總是認為你到一定年紀，就該織毯子而不是做愛，「但妳可以織毯子，也可以享受魚水之歡。」