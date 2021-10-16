家住彰化的林姓女子15日下午在殯儀館半路攔下前往罹難者聯合靈堂致意的前總統馬英九陳情。（石秀華攝）

前總統馬英九昨（15）日下午至高雄城中城大火46名罹難者聯合靈堂致意，半路被身障林姓女子攔轎陳情喊：「找不到媽媽」，在社會局人員陪同後，花了一下午依舊失望離開，今傳來好消息，原來林女的黃姓母親送醫後昏迷，被院方以無名氏登記，又一度遭其他家屬誤認，今早黃女清醒後，寫下自己名字才真相大白。

家住彰化的林姓女子昨日下午在殯儀館半路攔下前往罹難者聯合靈堂致意的前總統馬英九陳情，並向媒體陳述，指自己母親已高齡81歲，住城中城大樓7樓，但意外發生後卻找不到母親，林女說「大火發生前夕，因女兒生了外孫女，還恭喜母親當阿祖了！」卻一直找不到媽媽，還曾當場焦急問「莫非有人認錯了？」。

經鹽埕分局警方聯繫查詢後，發現原來林女的黃姓母親，因送醫時呈現昏迷，院方當下因無法問出傷者名字，暫時以無名氏登記，後來一度遭到一名複姓李黃女士的家屬誤認。

警方表示，黃婦今早清醒後，自己寫出名字後，才讓一切真相大白，目前已由市府通知林女後，讓母女倆重聚。