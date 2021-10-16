不少每個女性都希望擁有傲人的上圍。英國達比郡一名媽媽如今已32歲，但胸部仍持續長大，使她的罩杯大到34JJ，不僅造成生活不便，甚至讓她無法抱孩子，哺乳時也擔心自己一不注意就可能悶死女兒。

根據《鏡報》報導，達比郡史瓦德林考特（Swadlincote）一名32歲媽媽凱特琳（Elizabeth Catlin）透露，自從10歲開始發育後，她的胸部就不斷長大，小時候還非常開心，直到20歲時，胸部大到造成生活不便，甚至受到異樣眼光，她也因此厭惡自己的身體，讀書時還常因胸部而被同齡女生討厭。

凱特琳無奈的說「如果我還是青少年，我會覺得很棒，但我現在已經32歲了，胸部居然還在長」，巨大的胸部使她找不到適合的內衣，而且胸部不斷長大，經常需要重新購買胸罩，上圍的重量更讓她背部出現不適，重到讓她無法平躺，只能側睡，必須用手臂撐住胸部，才能減緩疼痛感，平時只能穿著寬鬆衣物遮擋自己的身形。

如今生下女兒後，凱特琳的胸部又再升級，如今罩杯來到34JJ，巨大的上圍使她無法正常抱女兒，只能將孩子放於胸部上，而且每當她要親餵母乳時，她根本看不到孩子，女兒的頭幾乎被胸部擋住了，她也擔心自己稍不注意，女兒可能會因此被悶死，胸部大到讓她無法行動自如，凱特琳難過的說「我根本無法追著女兒邊跑邊玩」。

凱特琳曾多次到醫院希望接受縮胸手術，但醫生卻要求她先減肥，而凱特琳則表示，不管自己的體重有沒有改變，她的胸部仍舊不會變小，她的體重在82公斤時，罩杯是34G，但當體重降到63公斤時，罩杯卻長到34H，認為體重並非重點，未來她也希望存到足夠的錢，進行縮胸手術，過正常人的生活。