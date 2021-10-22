台北市因施打量能不足槓上中央，認為中央分派施打量不均，日前有民調顯示，有37％民眾認為是北市錯比較多、有39％民眾則認為中央的問題比較大，對疫苗分配爭議的民調結果，陳時中喊「冤枉！」；對此，台北市長柯文哲抱怨指出，疫苗量一下高、一下低，中央應該要事先講好，才能想辦法應付，常常這樣突然來，結果登記也沒那麼多，「我才更冤枉」。

北市思考到施打的精確性，導致施打量能在六都墊底，但實際預約人數比開出的量能更少，衛福部長陳時中針對兩階段疫苗分配不均也大喊「冤枉」，他說，中央訂的數字是跟進貨量有關。對此，北市副市長蔡炳坤指出，訂的數字跟進貨量有關，有多少疫苗就丟到地方，但應該要考量各縣市穩定的醫療量能，這樣才會供需平衡。

蔡炳坤提到，其實民眾在預約後，也不一定會來，第一階段看起來量能比較低，但實際預約結果還有剩下量能；他直言，對於這樣的結果感到只是「有點委屈」，一開始都有跟中央協調，也讓他們知道量能是穩定的，但第二階段可以穩定提供醫療量能。

蔡炳坤說，當時中央也說第一階段沒預約，第二階段也可以預約，我想這些都是認知上的誤差，根本解決辦法是跟中央討論更合理的機制，預約如有需要就加量，這樣雙方一起努力，可達到平衡。

柯文哲表示，因為疫苗採購要有計畫，台灣疫苗都是人家送的、不是買的，導致疫苗量一下高一下低，但中央應該要事先講好，地方才能想辦法應付，常常這樣突然來，結果登記也沒那麼多，「我才更冤枉」，已經連續十二梯次都這樣，要坐下來討論，這也是導致醫護人員抱怨的原因。