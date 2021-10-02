嘉義縣成立「舞動青春活力綻放」街舞培訓班，招收高中職以下學生，依不同舞風分組，分別在大同國小、水上國中及竹崎高中開班授課。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣成立「舞動青春活力綻放」街舞培訓班，招收高中職以下學生，依不同舞風分組，分別在大同國小、水上國中及竹崎高中開班授課。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣成立「舞動青春活力綻放」街舞培訓班，招收高中職以下學生，依不同舞風分組，分別在大同國小、水上國中及竹崎高中開班授課。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為培養能打入國際的表演團隊，嘉義縣成立「舞動青春活力綻放」街舞培訓班，招收高中職以下學生，依不同舞風分組，分別在大同國小、水上國中及竹崎高中開班授課，今嘉義縣長翁章梁到水上國中關心Hip Hop組訓練狀況，對孩子們的表現給予高度肯定。

縣府教育處指出，街舞培訓班由虹星文創執行長趙嘉宏協助規畫課程，聘請知名舞蹈教室師資，LAB4的楊津凱、曼斯特的趙賢宏及杯子蛋糕的呂名峰各自擔任Popping、Hip Hop、Breaking三個組別方老師，每周固定一次主要課程，每月最後一周則安排次要課程，聘請其他老師分享街舞知識。

教育處說，培訓班4月10日開課，結果5月就碰到本土疫情爆發改線上上課，今是恢復實體課的第2堂，同學戴著口罩賣力舞動，並花了兩堂課時間完成一支舞碼送給縣長。

教育處指出，目前正規畫明年度全民運動會時邀請培訓班演出，未來也會釋出名額，讓有興趣的孩子能一同參與，建立藝文表演品牌，為文化力奠下根基。

翁章梁表示，街舞不僅是運動也是藝術，2024年巴黎奧運首次納入霹靂舞項目，代表全世界開始重視街舞文化，嘉義縣目前培育了3支表演團隊，分別是擊樂團、鄒族合唱團和街舞，希望他們以後可以代表嘉義縣到各地表演，甚至打入國際比賽，成為代表嘉義的縣隊。