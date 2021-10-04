為精進教育局及社會局所屬教保人員客語能力與教學技能，新北市客家事務局即日起至11月5日於社會局玩具銀行，開辦「客幼師培力營」15小時課程，進行跨界合作與多元推動客語公共領域。

客家事務局表示，因應市府行動治理，跨局處整合推動市政，規劃以行動式服務進行客語教學，精進客語教師、薪傳師及教保人員客語教學能力及技巧，規劃辦理「客幼師培力營」，透過新北玩具銀行的公共場域、設施及教具，安排繪本、說故事、遊戲、手作、桌遊等結合客語進行教學示範與解說，以代間共學模式為基礎，讓客語成為家庭、學校、社區的溝通語言，也成為國家重要語言之一，有近20位教育人員及幼保人員等參與，希望能成為散播客語傳承的種籽。

本次課程內容包括介紹手指謠、DIY課程內容流程設計、簡易遊戲、分組小遊戲、童謠律動、遊戲設計分享，更加入文創設計及手作與客家、認識客家精神、激盪文創、客家文創設計分享，還經由歡喜講古客家故事、故事架構進行分組實習演練、分享講評等，藉由遊戲過程中，潛移默化融入客語學習，課程分5日、每日3節課完成。