結合花東與沖繩兩地的音樂人、工藝師，2021島嶼音樂季9日起療癒開唱。（蔡旻妤攝）

結合花東與沖繩兩地的音樂人、工藝師，2021島嶼音樂季9日起療癒開唱。（蔡旻妤攝）

結合花東與沖繩兩地的音樂人、工藝師，2021島嶼音樂季9日起療癒開唱。（蔡旻妤攝）

結合花東與沖繩兩地的音樂人、工藝師，2021島嶼音樂季9日起療癒開唱。（力譔堂提供／蔡旻妤台東傳真）

由國立台東生活美學館主辦及文化部駐日台灣文化中心合辦的「2021 島嶼音樂季」9日登場，受疫情影響，花東與沖繩兩地的音樂人、工藝師和民眾，藉由視訊進行交流。

卑南族青春歌隊在台上活力演出，久遠的部落旋律透過新一代的嗓音，重現傳統文化底蘊。島嶼音樂季自2014年起，以1年花蓮與台東、1年在沖繩輪流辦理，今年規畫島嶼音樂會、島嶼紀錄片巡迴與線上放映、工藝展及島嶼論壇等系列活動，讓相隔太平洋兩地音樂人在疫情蔓延全球之際，以音樂履行一期一會的美麗約定。

2場島嶼音樂會將邀請9組不同風格的花東和沖繩音樂人，陣容包括花東音樂人徐世慧、拉卡．巫茂（阿飛）、塘芽、東布青樂團、阿美族複音青春歌隊與 Paliulius樂團，以及沖繩知名創作歌手池田卓、大城 Claudia 與曾與 CMO 樂團合作並獲金曲獎肯定的 HIRARA 視訊連線演出，將於9日在花蓮文創園區、16日在台東鐵花村舉辦，為樂迷帶來充滿溫暖能量的演出。

其中，客語創作歌手徐世慧自國小遇見發現其音樂才華的啟蒙老師後，要求媽媽讓她學鋼琴，便開啟音樂之路，從小時候想像媽媽的縫紉機為鋼琴來練習，到後來擁有自己的電子琴，走在客語創作的夢想道路上，曾榮獲台灣原創流行音樂大獎第9屆、第10屆客語組佳作。

首度合辦的駐日台灣文化中心說，希望透過台日合作，整合資源延續並深化台灣花東及日本沖繩兩地優秀的音樂人彼此對話，使台日二地音樂愛好者，一起參與以島嶼為出發的音樂文化交流活動，相互激盪創意並擴展音樂視野。

國立台東生活美學館表示，這幾年花東與沖繩藉由島嶼音樂季多元形式的分享，持續堆疊刻鑿出交流的深度與廣度，雖因疫情無法進行二地實體交流，但透過線上視訊，相信彼此仍能擦撞出動人的火花，喚起深刻的文化共鳴，讓島嶼間愛的流動不停息。

此外，活動將於花蓮豐濱鄉、銅門鄉，以及台東縣延平、都蘭共計辦理4場榮獲 IFA 伊斯坦堡電影大獎最佳紀錄片的「我們在島嶼歌唱」巡迴放映會及線上放映會。「島嶼工藝展」將於12日至24日在花蓮文創園區第17棟展出，集結九鳥陶燒、卡塔文化工作室、傅珠巧染及達尼芙工坊，展出陶藝、琉璃珠、染布及編織等超過60件的花東工藝品。「島嶼論壇」活動則是透過實體及線上連線，讓二地音樂人與工藝師開啟深度對話與互動。