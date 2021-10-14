韋禮安邀菲律賓串流破10億天團Ben＆Ben合作新歌。（The Orchard提供）

韋禮安目前正在籌備首張全英文唱作專輯，發片前特別邀請菲律賓串流破10億天團Ben＆Ben，共同演唱前導單曲〈Cheap Love〉；因為疫情影響，雙方此次以遠端方式合作，韋禮安讚賞Ben＆Ben中的雙胞胎主唱Paolo和Migue的嗓音非常性感，有著低沈煙嗓的韻味，他搞笑說：「讓我覺得我的聲音很『娘』，太高了！」

〈Cheap Love〉以簡單的對白式歌詞，唱出對於愛情看似輕緩卻深刻的體悟，便宜的感情雖然容易獲得，但卻更易消逝，因為真愛無價。雙方透過索尼音樂牽線合作，Ben＆Ben透露一聽到歌曲就立刻被吸引，並在菲律賓完成錄音。韋禮安驚艷Ben＆Ben主唱低沈且性感的嗓音，當進入後製時，混音師問他有沒有要特別調整的，韋禮安幽默表示：「我只有一個問題，就是他們的聲音比我性感，必須要調小聲一點。」

日前公布金馬獎入圍名單，韋禮安和製作人JerryC憑為電影《月老》打造的主題曲〈如果可以〉入圍最佳電影主題曲，得知好消息，韋禮安興奮表示：「做夢都沒想過，有生之年能入圍金馬獎，幸福來的太突然。」