苗栗縣政府舉辦客家歌手演唱會

苗栗縣政府持續推動客家文化傳承，並讓更多人透過音樂認識客家文化及學習客語，縣府於11月7日及11月14日舉辦2場客家歌手演唱會，呈現傳統與現代兼具的客家音樂，10月23日上午9時起於文化觀光局服務台及苗北藝文中心服務台同步索票，苗栗縣長徐耀昌邀請大家一起來參與這2場美妙音樂饗宴。

苗栗縣政府全力推動客家文化，除了由縣長徐耀昌親自率隊參加客語認證，並獲得通過，還陸續推出多項活動，要透過密集多樣化的內容，讓更多民眾樂於說客語、學客語，讓客語更深植全縣。

苗栗縣政府文觀局舉辦2場客家音樂會，歡迎大家前來共享。（謝明俊攝）

苗栗縣政府將連續舉辦2場客家歌唱會，有老中青三代歌手表演。（謝明俊攝）

縣長徐耀昌表示，苗栗縣客家歌手演唱會深獲好評，今年是第四年舉辦，並以「山歌仙歌聲溜麵線」為主題，共有2場演出，首場11月7日在苗北藝文中心，及11月14日在文化觀光局中正堂舉辦，眾星雲集演唱傳統客家山歌、流行創作歌曲及舞蹈等，傳唱客家好聲音，精彩可期。

苗栗縣長徐耀昌歡迎大家來聽客家歌。（謝明俊攝）

文觀局長林彥甫說，11月7日晚上七時苗北場，邀請議長鍾東錦＆傅秋英、賴仁政、打幫你樂團劉榮昌、羅茵茵、邱廉欽、夏以儷、徐世慧、紅如樂團、楊咩咩、劉靜庭等知名客家歌手演出。11月14日晚上七時中正堂場，則邀請謝宇威、李秋霞、真相樂團羅國禮、黃于娟、黃心慧＆黃莉樺、謝其國＆吳沛昀、朱鵬鈞＆張馨文及邱可芬客家舞團等為大家獻唱。

林彥甫表示，這二場演唱會將於10月23日上午9時於文化觀光局服務台及苗北藝文中心服務台開放民眾索取該場次入場券，民眾請憑未兌獎的9─10月的發票1張兌換1張入場券，每人限索2張，索完為止。