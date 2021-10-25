宏正(6277)今宣布旗下SOHO產品線即將上市新品UC8000 MicLIVE多聲道AI數位混音效果器，榮獲全球殿堂級設計獎項日本優良設計獎(Good Design Award)殊榮。UC8000 MicLIVE為全球首創搭配人工智慧之高階混音裝置，憑藉其優異的聲場偵測及聲紋辨識等機器學習技術，無論在談話性節目、現場直播、Podcast錄製、宗教禮拜及音樂製作等應用情境，皆能提供使用者耳目一新的收音體驗。UC8000預計將於2021年12月正式上市。

宏正第3季營收12.70億元，季增4.08%、年增4.14%，第3季獲利約持穩上一季，展望後市，目前訂單需求正向，不過缺料問題更為嚴峻，加上海運持續壅塞，暫估第4季營收仍優於上一季，但實際出貨仍需觀察料況以及運輸條件變化而定。

宏正自動科技資深副總經理林勇達表示，此次獲獎除了代表公司對於創新的堅持獲得肯定，也無疑深化宏正持續研發整合人工智慧與機器學習的混音技術的決心；林勇達進一步表示：「以往直播錄製往往需要整組專業團隊來調音以維持聲控品質，UC8000針對這個用戶痛點，以創新技術降低直播門檻，僅需一個人操作，用最直覺的方式也可以產出媲美專業團隊的混音水平。」

UC8000 MicLIVE多聲道AI數位混音效果器產品特色：使用宏正研發AI人工智慧等化器，不論何種收音環境都能即時錄製高品質音源；具備單機作業能力；六聲道混音技術，搭配音效檔案庫及友善的人機協作設計；直覺性佳的硬體介面，搭配ATEN客製化軟體，容易上手的操作介面；支援各類音源輸入介面，含專業級XLR麥克風、樂器、USB音源以及手機。