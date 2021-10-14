《比悲傷更悲傷的故事》為 A-LIN量身打造許多全新戲分。（Netflix提供）

王柏傑飾演唱片製作人。（Netflix提供）

范少勳(左起)、A-LIN、王淨相見歡。（Netflix提供）

A-LIN為影集版 《比悲傷更悲傷的故事》演唱主題曲，不僅是「唯一」從電影版貫穿延續到影集版的關鍵靈魂人物，以歌聲串起柏瀚與安安尋找哲凱與媛媛的旅程。

繼電影版《比悲傷》本色演出與獻唱主題曲，「天生歌姬」A-LIN這次可說在影集版滿足戲癮，「影集版跟電影版不太一樣，我這次幾乎跟所有主要演員們都對到戲。」

原來影集版為A-LIN量身打造許多全新戲分，特別是彌補影迷感嘆電影版哲凱與媛媛未曾與歌姬A-LIN見面的遺憾。范少勳開心影集版哲凱能跟A-LIN有一場演唱會的交集，「現場聽到她唱歌，聲音好有魅力，好有磁性。我在現場拚命鼓掌，我很怕導演說『哲凱你太開心了，你已經都生病了，應該收一點』，我好怕我太入迷。」范少勳在中場休息時，秒變粉絲鼓起勇氣上前聊天求合照。

王淨也直說演這場戲真有耳福，「A-LIN的歌聲非常好聽，我完全被她的歌聲跟舞台魅力給感動」，還表示想當「小A-LIN」，本尊A-LIN聞言忍不住笑：「王淨可以啊！我記得她就是計程車上唱歌被發掘的，很厲害，而且她還在現場唱給我們聽過，其實她是可以出唱片的。」

跟A-LIN對戲最多還有飾演唱片製作人王柏傑，自豪說：「我幫A-LIN作音樂耶！她很做自己，很放得開，講話很幽默，很OK。」A-LIN此次還獻唱一首英文歌，她說自己常被誤會是ABC，「是製作人陳建騏老師的英文非常好，感謝他用心教我。」