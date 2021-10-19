日女星藤原紀香16日出席她擔任聲優的動畫電影《OTOPPE 老爸別哭》的映前見面會，以兒童為對象的《OTOPPE 老爸別哭》由飯塚貴士執導，將2017年起在NHK電視台教育台（ETV）播放的動畫《OTOPPE》首次電影化，以日常生活的「聆聽」為主題。藤原在電影版中聲演女王角色，她平時也活躍於音樂劇演出，記者會上她突然提及過去曾在台灣推出歌曲，「我過去曾經跟成龍一起合唱，在台灣的CD中。」

藤原在成龍2002年推出的專輯唱片《真的，用了心》中，藤原與成龍合唱了〈都市桃花源〉一曲，當時專輯封面介紹詞是「日本廣告女王初試啼聲」。與成龍合唱後，她就再也沒有發表歌曲作品，直到這次在《OTOPPE 老爸別哭》的聲演，才又有機會一展歌喉，她說：「這也是我在日本第一次錄歌並被收錄。」

NHK教育台《OTOPPE》動畫受兒童歡迎。（株式会社エクシング提供）

歌唱對她來說理應十分熟悉，而為《OTOPPE 老爸別哭》再獻聲的她說：「我原想用『女王的心境』來演唱，不過導演指示我『用一般的感覺唱就好了』，但我從來沒用『一般的感覺』唱過歌的啊！結果錄了好多次才終於OK。」飯塚導演對藤原的歌聲讚譽有加，表示「藤原小姐演技不在話下，更以豐富的情緒為我們演唱了片中曲。」

藤原的歌舞伎明星老公即是《半澤直樹》系列中觀眾戲稱「黑崎娘娘」片岡愛之介。身為梨園之妻，藤原對片岡非常支持，給予生活上種種協助。片岡之前來台灣演出時，藤原也搭機來台，在機場被媒體團團圍住的藤原親切地說：「我很喜歡台灣，不過我這次純粹是來給要演出的老公打氣的。」她一邊為粉絲簽名、一邊頻頻嬌滴滴地說「這次主角不是我，大家別拍我啦！」