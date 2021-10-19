金曲新人持修圓夢，為金馬獎最佳動畫長片《廢棄之城》獻聲演唱電影主題曲〈你跟我才不一樣呢〉，18日公開主題曲MV，持修透露年少時期曾因不滿意生活而放逐自己、逃離現實，就像片中的主角小樹一樣，他說：「我們都是廢物，但我們有想一起去的地方。」該曲Demo先前上架StreetVoice平台累積超過20萬次聆聽，持修迷人的嗓音搭配《廢棄之城》精緻的動畫畫面，讓粉絲百聽不厭。

首次與動畫電影合作的持修，看了《廢棄之城》主角小樹逃家又逃學，甚至放逐自己到了廢棄城與垃圾為伍，超叛逆且厭世的小樹，竟讓持修想起自己少年時期的瘋狂事蹟，他說：「以前失戀之後，曾經短暫自己出去住一段時間，完全沒有想過後果，東西收一收就搬了，那段時間是第一次自己生活，很痛苦但是寫了很多酷歌！」

從《藍色大門》、《危險心靈》、《行動代號：孫中山》，再到《廢棄之城》，關心青少年議題的易智言導演表示：「我個人特別喜歡青少年時期，比較熱血、衝動且充滿理想和浪漫，是人生中非常戲劇化的階段。」在《廢棄之城》中，除了青少年議題，最重要的主題其實是正式道別，易智言導演不僅在動畫中讓小樹和阿袋練習說再見，其實自己也正學習和母親說再見，並將這份真實的情緒投射在創作中，讓這部電影更深刻動人。該片10月29日上映。