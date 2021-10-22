黃子佼（右）與蔣三省擺可愛動作。（台視提供）

黃子佼專心錄音神情。（台視提供）

八點檔《一個屋簷下》將於11月8日於台視、三立首播，此次邀華語樂壇知名音樂人蔣三省為戲量身製作片頭、片尾曲與多首劇中插曲，這也是繼《生生世世》後，台視戲劇與蔣三省音樂團隊2度合作。

22日曝光的大片頭MV〈一個屋簷下〉，找黃子佼加持演唱，談到2人合作契機，蔣三省表示，當時收到《一個屋簷下》的劇本，細細品味後，感受劇本想呈現溫馨動人的故事，他也傾注全力寫出同名歌曲。

正苦思演唱人時，竟夢見黃子佼載歌載舞獻唱，夢中驚醒後的蔣三省也覺得黃子佼愛妻愛家形象與歌詞吻合，便提出邀約，2人一拍即合，對於首度演唱八點檔主題曲，黃子佼透露除了榮幸還是榮幸，更希望大家會喜歡這首有意義的歌曲。

黃子佼謙虛表示，蔣老師為符合劇情張力，歌曲音域寬，他自己對高音掌握有點緊張，好險有蔣老師一起合唱，讓我更有底氣，黃子佼也打趣說：「如果有機會要唱Live，那我現在就要開始練了。」對於蔣三省首開金口的「男男對唱」，讓黃子佼自信大增：「對於金曲，以前覺得很遙遠，現在有老師這個貴人，好像可以開始做夢。」