現任日本女團「HKT48」成員矢吹奈子曾是日韓前混血團「IZ*ONE」3名日本成員之一，她受日本「Yahoo!News Voice」訪問，矢吹表示，起初不諳韓語的她在異鄉2年半當中遇挫折時，「只有洗澡時有自己的時間，淋浴時用水聲音蓋掉哭聲」。後來她逐漸學會能注視自己優點，也學會「如何愛自己」。

矢吹說到赴韓最初因語言不通、生活上辛苦外，團體練舞時也不明白老師「腳的動作要整齊」、「後腳跟」等指示，日本人成員只得以「什麼意思？」的眼神互看。矢吹也提到上當地綜藝節目時，因聽不懂主持人的話，只能憑著當下氣氛發笑，「後來日韓成員互學彼此語言，才開始漸漸習慣，第一次聽懂韓語時，心中十分感動。」她也感覺經歷過這些後，溝通能力增強了許多。

而令矢吹最感到開心的，是韓國歌迷給她取名「世界最大的精靈」。已於今年4月依限定活動計畫解散的IZ*ONE曾到日、台、港、美、泰等地開唱，「到了其他地方我才知道自己在日韓之外也有支持我的粉絲，給了我很大自信，實在很開心。」曾有前輩告訴她，直接在紙上寫下自己的優點，「一直持續這麼做後，真的改變了很多」。但她不好意思透露自己寫了什麼，「就是因為不告訴別人，才寫得出來啊！」