蘇晏霈近期熱愛登山運動，日前又獲邀加入民視八點檔《黃金歲月》，她坦言本來還想多爬幾座山再進組，因為最近迷上登山，記事本上還有許多跟團隊的登頂計劃在籌畫中，不過一收到新角色的人物設定，就讓她躍躍欲試，直呼「這角色真的好可愛」，而且是她從來沒有嘗試過的，也跟登山團隊說好，只要劇組放假就一定會履約，一起完成他們的登頂之行。

因為熱愛登山，加上主演的戲劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《多情城市》在收視率、討論度都是第一名，讓蘇晏霈近期多了「新登頂女神」封號。她分享這次角色是胸無大志的宅女「黃雅婷」，覺得吃得飽穿得暖就好，不求大富大貴，最好全世界的事情都與她無關，平常興趣就是宅在家追劇；在造型上不會刻意打扮，像穿五指襪加上拖鞋，也可以很自在地出門。蘇晏霈說，定完裝後發現衣服都是素色搭配，所以就在小地方偷點花樣，像是找了可愛的五指襪及拖鞋，讓觀眾在視覺上還能會心一笑。

蘇晏霈加入《黃金歲月》。（民視提供）

蘇晏霈加入《黃金歲月》。（民視提供）

蘇晏霈表示，《多情城市》殺青後，她看了很多不同類型的戲劇，也對演戲有不一樣的感受，剛好加入《黃金歲月》，也期待把看劇做的功課，讓角色宅女「張雅婷」有不一樣的表現。她也透露這次會跟傅子純搭檔，兩人像是「宅女遇上大仁哥」，光這詞就讓她很期待，笑說這陣子粉絲看她的登山照應該都看膩了，未來會多多放一些拍戲的花絮放閃照，要大家好好期待！