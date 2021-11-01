friDay影音跟播中的日劇《派遣女醫-X》第7季，由系列原班人馬演出、加上疫情等時事劇情，收視成績依然亮眼。主演米倉涼子演出神級醫師「大門未知子」，完成一次次的完美手術。

該劇長年來什麼樣的醫療劇情都有，卻未曾見過大門未知子戀愛情節。該劇編劇家中園美穗曾公開表示，打算在第7季劇情首次加入大門未知子的戀愛；米倉聽聞後大叫：「我完全不想要演大門未知子的戀愛戲！一點也不期待！」

米倉開玩笑地表示「如果是丟哽、談個假戀愛之類的逗趣橋段那還無妨，但若『來真的』那種戀愛場景，我是真的不想！可以的話我現在馬上去阻止編劇老師！」

劇中大門未知子不斷出現新敵，當地網媒讚編劇「安排巧妙」。而相較於過去，手術時手部特寫增多，為觀眾帶來臨場感。另一方面遠藤憲一飾演的「海老名」與勝村政信飾演的「加地」兩人弄臣般的演出如以往出色，新舊人物交替出現，讓入坑觀眾也感到充滿新鮮感。