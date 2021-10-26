民進黨立委黃國書日前在臉書承認線民事件，今天首度在臉書po文表示「請別再說我勇敢」，黃國書指自己看到家中路旁有支監視器想著「若它有自由意志，它又會願意被安裝在那嗎？」，憎惡當時自己不夠勇敢，也為過去線民之事表示抱歉；文章貼出獲得5000多人按讚，並留言為國書加油打氣。

黃國書17日在臉書po文承認自己曾在學生時代受脅迫當過線民後，今天首度在臉書發文，對於自己過去的作為感到抱歉。他說「請別再說我勇敢⋯⋯我家路旁有支監視器，或正在紀錄著我生活的日常。我出門時 ，偶而會抬頭望了一眼 ；也會想著，它為什麼被設置在那？若它有自由意志，它又會願意被安裝在那嗎？」

「啊～在久遠的那段歴史節點裡，我也曾經作為監視器般，工具性的存在著！重新打開過往的這段錯誤難堪，真的很抱歉；我依然憎惡著當時自己的不夠勇敢。我一時的怯弱舆恐懼戰勝脆弱的心理素質，於是我從此被掌握利用陷入無間，而不能自己。」

黃國書指出，「 我羨慕有些同志有著堅強的人格特質，在那個衝撞的年代，義無反顧 勇往直前。所以我深自懊悔、反省 ，也認為我在完成階段性選民的付託之後，因為我的污點，我不再有資格，與大家同行。」

「我從政以來，兢兢業業，加倍努力；但這無法也不應該抵銷過去的錯誤。隨著我的成長和投入公眾事務，我更加學習也認識到自己過往曾經作為黨國工具的不正義和傷害 ，所以應該負起責任。」 「面對許多的批評指教，我再次致上深深的歉意，我沒有資格為自己辯解，我會繼續反省，並在剩餘有限的時間裡，加倍認真，完成各項工作努力彌補。」

黃國書指出，「也有許多送暖的支持者朋友同志，尤其是我敬重的柯總召，你們的鼓勵鞭策，我非常感謝也感羞愧；感謝在此刻不離不棄的溫暖支撐，但請別再說我勇敢，因為這恰恰是過去到現在，我最欠缺的！至於未來，我在公眾事務上，只有義務，沒有權利；並在離開之後，奉獻公益，繼續找尋自我救贖之路。 」

黃國書強調，「或許這是我所僅有能回報大家的，而時間會檢驗著。願 平安～」

網友留言說，任何一位立法委員都沒有您優秀，更沒有您懂得如何愛這塊土地！您的離開，不只是民進黨的損失，更是在地鄉親最不願看到的結果！

每次看到洋洋灑灑寫一大篇文章，重點只是說你勇敢，沒有人說要留下你，缺乏友誼誠意！對我們幼教來說，二十多年來，您是最支持、最了解幼教生態的民意代表，細膩到了解所有訴求法條的來龍去脈，且能連結未來可能發生的問題，盡力防範與解決，是台灣絕無僅有對幼教深刻理解的民意代表，幼教有您真好！

網友不捨的說「此刻，我們不想知道三十多年前發生什麼事，我們只想這二十多年來，您帶給幼教的幫助，說什麼都不想聽，只希望您可以留下來，為台灣的少子女化時代，繼續努力打拚！」